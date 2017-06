Rezept für Erdbeersalat Garnelen rot-weiß

Streng botanisch gesehen, ist sie gar keine Beere, sondern eine Sammelnuss, weil sie sich aus mehreren Samen zusammensetzt: den kleinen Kernen außen auf der Oberfläche, die von wirklich guten Köchen bei vielen Zubereitungen durch ein Feinsieb aus der Speise passiert werden. Das dicke Rote, das wir gemeinhin für das Fruchtfleisch der Erdbeere halten, ist in Wirklichkeit die fleischig verdickte Blütenachse der Sammelfrucht.

Doch vielleicht macht genau das die Erdbeere so flexibel. Vor allem die großfruchtigen Gartenerdbeeren - von Haus aus nie so süß wie ihre kleinen wilden Urahnen aus dem Wald - sind wahre Verwandlungskünstler. Möglicherweise liegt es an ihrer direkten genetischen Vergangenheit als Kreuzung der kleinen kanadischen Scharlach-Erdbeere (Fragaria virginiana) und der großen südamerikanischen Chile-Erdbeere (Fragaria chiloensis), dass sie zu einem beliebten und wegen ihres leuchtenden Rot auch optisch hervorragend geeigneten Begleiter von Salaten werden konnten. Ihr volles Potenzial entfalten sie, wenn sie starke Geschmacksnoten wie bitteren Radicchio, scharfen Ruccola oder rassigen Ziegenkäse konterkarieren darf.

Farblich spannend ist ihr Einsatz auch als Komponente in Cremesuppen, wo sie - mit neutralem Öl und viel Pfeffer zur Paste gemixt - schöne Kontraste setzen können zu Weiß (Kartoffeln, Meerrettich), Gelb (Kürbis, Mais) und natürlich Grün (Brokkoli, Lauch, Avocado oder pürierte Kopfsalatsuppe). Zusammen mit roten Paprika, Chilischoten und geschälten Gurken püriert und eiskalt serviert, macht sie als Hauptdarsteller einer besonders fruchtigen und an heißen Tagen ungemein erfrischenden Gazpacho eine super Figur.

Dummerweise wird sie aber mit steigender Umgebungstemperatur auch immer zickiger. Erdbeeren gehören zu den so genannten nichtklimakterischen Früchten: einmal geerntet, reifen sie nicht mehr nach. Daher empfiehlt es sich, die Früchte vor dem Kauf auf Druckstellen zu untersuchen. Danach sofort aufessen oder verarbeiten, da sie sich im Kühlschrank maximal drei Tage aufheben lassen. Doch auch im etwas weicheren (aber nicht fauligen) Zustand taugen sie noch für die eine oder andere Überraschung wie zum Beispiel eine herzhaften Mousse - abgeschmeckt mit eingelegtem grünen Pfeffer.

Frivoler Tinder-Star Erdbeere: sie passt zu jedem

Eine überraschende Kombination sind Erdbeeren mit Nussöl und sehr frisch gehackten Dillspitzen. Das Kraut darf aber nicht zu lange stehen, weil sich rasch die typischen Gurkenaldehyde durchsetzen, wegen derer ja kaum ein Gurkensalat ohne Dill vorstellbar ist. In den ersten fünf Minuten nach dem Hacken aber überwiegen noch ätherische Aromen wie das minzige Phellandren oder das saure P-Cymol - so wie Minze und Zitrone ebenfalls perfekt zur Erdbeere passen.

Wir drehen das Rad aber noch ein paar Umdrehungen weiter in Richtung herzhaftes Essen und verwenden die Beere heute für "Glasnudelgarnelen mit Erdbeersalat und Avocado". Beste asiatisch-mediterrane Crossover-Küche wie sie in Kalifornien noch immer hoch beliebt ist.

Der Clou: Die störrisch-harten Glasnudeln werden im Blitzhacker zerkleinert und dienen als Panko-Ersatz für die Panierung der Garnelen. Im Frittiertopf poppen diese Glasnudelsplitter dann binnen Sekunden zu munteren kleinen Krusties auf, die vergleichsweise wenig Öl einsaugen. Zusätzlich werden sie mit dem Profitrick noch weiter entfettet: Im Backofen saugen bei 100 °C mehrere Lagen Krepp große Mengen von dem Öl auf, das bei der üblichen harten Abkühlungsphase nach dem Frittieren in die dabei aufgerissenen winzigen Kohlehydrat-Krater der Nudeloberfläche strömen würde.