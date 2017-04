Frittiertes Landei mit Blumenkohl Gepfeffert!

So richtig scharf finden die meisten Innenstadtbewohner die Besucher aus der Vorort-Diaspora eigentlich nie, vor allem, wenn die Landeier mit lautem Gegacker an den Samstagabenden in die an den restlichen Tagen ziemlich coolen Klubs einfallen. Weil andererseits in der kulinarischen Welt die Hühnereier vom Lande stets denen aus städtischem Herumgeeiere vorzuziehen sind, ist es hilfreich, ein bisschen tiefer in diese pikante Materie einzutauchen.

Denn gerade an den Osterfeiertagen hat man ja schnell die Nase voll von allem Ovalen, sei es der in schillernder Folie verpackte umgepresste Schokoladennikolaus aus dem Vorjahr oder all die staubtrockenen Dotter der totgekochten kunterbunten Nesteier - immerhin mit ökologisch einwandfreien Wachsmalstiften angemalt.

Und wenn wir nun schon viel zu viele von den rohen Dünnschalern im Kühlschrank liegen haben, sind wir vielleicht froh, nach den Schotteneiern aus der letzten Woche noch eine weitere Verwendungsalternative kennenzulernen - das heutige Rezept für "Frittiertes Landei mit Blumenkohl".

Das mag auf den ersten Blick unspektakulär erscheinen, am Gaumen aber ist dieses Gericht ein lange anhaltendes Aha-Erlebnis. Und das liegt an drei als relativ ähnlich wahrgenommenen Aromen, die sich hier zu einer spannenden Rezeptoren-Ralley vereinen: Das Senfölglycosid 4-Methylthio Propyl Isothiocyanat, das den zart muffelnden Blumenkohlgeschmack mitbestimmt, paart sich auf der Zunge mit den typischen, leicht schwefeligen Noten von Schwefelwasserstoff und Eisensulfid im Grenzbereich zwischen Dotter und Eiweiß nach dem Kochen.

Den Kick dazu geben die entfernt an Stall und Schweiß erinnernden Aromen des im Rezept verwendeten Scharfmachers: der Muntok, neben dem Sarawak für Gewürzprofis der mit Abstand beste weiße Pfeffer der Welt. Weißer Pfeffer ist ohnehin die beste Wahl, um Blumenkohl anzuschärfen. Der indonesische Muntok-Pfeffer, benannt nach der Hafenstadt der Insel Banka südöstlich von Sumatra, gibt diesem eher sanften Gemüse eine klare Schärfekante, und die animalischen Duftnoten dieses eleganten Pfeffers unterstreichen die Überraschungswirkung des noch flüssigen Eigelbs in der frittierten Kugel.

Weißer Pfeffer wird aus voll ausgereiften, meist dunkelbraunen bis schwarzen Beeren gewonnen, die nach der Ernte eingeweicht und vom Fruchtfleisch getrennt werden. Beim Muntok sind diese Früchte rot, für die Lese klettern die Feldarbeiter mit Hilfe von Dreibeingestellen an den Pfefferlianen hinauf. Anschließend werden die Rispen in Säcke gefüllt und einige Tage in Wasser eingeweicht, bis die Beeren schließlich im Zuge des traditionellen "nari mereca"-Pfeffertanzes mit den bloßen Füßen frei getrampelt werden. Dabei trennen sich Schale und Fruchtfleisch, und übrig bleiben die weißen bis beigefarbenen Kerne mit dem Schärfungsmolekül Piperin.

Diese Kerne haben wesentlich weniger ätherische Öle (die eher in den Schalen stecken) als andere Pfeffer und schärfen reiner, mit zurückhaltendem Nebengeschmack. Auch deshalb sollte weißer Pfeffer niemals vorgemahlen gekauft werden - da taugt er allenfalls zum Niespulver. Auch weißer Pfeffer sollte dunkel und kühl gelagert und erst direkt vor dem Anwenden gemörsert oder gemahlen werden.

Und genau hier liegt dann auch der Osterhase im Pfeffer begraben.