Wagner-Rezept für Harira Linsenweisheit

Sich gegenseitig in die Töpfe zu schauen und dann miteinander das Essen der Anderen verspeisen, das ist sicher nicht der Schlüssel zum Weltfrieden. Aber vielleicht ein klitzekleines Schlüsselloch. Und wenn wir in diesen Tagen dort hindurch blicken zu den Esstischen jener Mitbürger, die erst nach Einbruch der Dunkelheit daran Platz nehmen dürfen, finden wir einen ganzen Schatz von wundervollen Fastenbrechspeisen.

Und dieser Tisch ist ganz besonders reich gedeckt, wenn der Ramadan wie 2017 ausgerechnet auf die längsten Tage des Jahres (27. Mai bis 24. Juni) fällt. Denn dann haben alle, die sich strikt an das Essverbot bei Tageslicht - in Berlin am heutigen Samstag immerhin von 4.44 bis 21.30 Uhr gehalten haben, nach über 16 Stunden am Abend so richtig Hunger. Eines der dann typischerweise servierten Gerichte des Iftâr (tägliches Fastenbrechen) - der Linseneintopf Harira - soll denn auch das heutige Hobbykochrezept sein.

Daneben stehen natürlich viele weitere Tiegel und Töpfe mit leckerstem Essen bereit. Schließlich ist Ramadan auch das Fest der Familien, bei dem man sich gegenseitig verzeiht und versucht, Streit, Vorwürfe und Lügen so gut es geht zu vermeiden. Und all das klappt bekanntlich am besten, wenn man sich mit den Liebsten am großen Tisch den Magen ordentlich voll haut - auch wenn Mediziner immer wieder genau davor warnen und raten, beim Iftâr lieber nur kleinere Portionen zu essen.

Was schwer fällt, wenn nach der ersten Dattel des Abends und einem Glas Milch Leckereien wie Manti und Köfte mit Minzjoghurt, gefüllte Paprikaschoten, Bohneneintopf (Taze fasulye), Lahmacun und Baba Ghanoush (Auberginenpaste) locken. Und am Ende noch ein Teller Süßes. Oder die prächtige Vielfalt der Tigris-Cuisine, wie sie die ehemalige syrische TV-Köchin Malakeh Jazmati in ihrem soeben erschienenen, wunderschönen Kochbuch "Malakeh" ausbreitet.

ANZEIGE Malakeh Jazmati:

Malakeh Sehnsuchtsrezepte aus meiner syrischen Heimat ZS Verlag, 192 Seiten, 34 Euro

Kleine kulinarische Neben- oder Hauptdarsteller in vielen dieser Gerichte sind Linsen. Die als Trockenware fast unbegrenzt haltbaren Kullerer haben in den letzten Jahren ja einen etwas angestaubten Ruf bekommen und werden oft mit magenschwerer Oma-Plumpsküche in Verbindung gebracht. Das ist natürlich grundfalsch, denn Linsen sind in jederlei Hinsicht ein hochaktuelles Nahrungsmittel.

Winzlinge im Farbrausch

Das fängt schon mit ihrer Vielfalt an. Zwar sind fast alle Sorten klein, rund und abgeflacht ("linsenförmig"), sorgen aber mit kräftigen Farben von schwarz über braun, grün gelb bis rot für wunderschöne Farbtupfer im Essen. Da Linsen den größten Teil ihrer Aromastoffe in der Schale stecken haben, gilt die Faustformel: je kleiner, um so geschmacksintensiver.

Einige Sorten tauchen sogar regelmäßig in Sternerestaurantspeisen auf, wie die grünen Puy-Linsen aus der gleichnamigen französischen Provinz, die schwarzen, nach der Kaviar-Sorte Beluga benannten Samen oder die fast schon ausgestorbene und erst in jüngster Zeit wiederentdeckte schwäbische Schönheit "Alb-Leisa" mit einem würzigen Geschmack und festkochender Struktur.

Andererseits kann es auch Sinn machen, die gelben und rote Sorten zu benutzen, die teilweise nicht wie ihre härteren Genossen über Nacht eingeweicht werden müssen, sondern bereits nach mittellangen Garzeiten zu einer sämigen Substanz zerfallen, die vielen Eintöpfen eine feine und keinesfalls mehlige Bindung verleiht.

Das zum Beispiel wird genutzt in vielen indischen Curry-Rezepturen wie auch in klassischen gebundenen Suppen und Eintöpfen, die überall auf der Welt gerne als preiswerte und sättigende Hauptmahlzeiten genossen werden. Im gesamten Maghreb zum Beispiel ist das die zu vielen Gelegenheiten gerne gegessene Harira. Das ist die beliebteste Fastenbrechen-Speise Marokkos, die außerhalb des Ramadan aber auch oft bei Gastmahlen gereicht oder, wie im Orient häufig der Fall, sogar als stärkendes Frühstück.

Für Harira hat jede Familie ihr eigenes Rezept. Es gibt Varianten mit oder ohne Fleisch, mit Reis, frischen grünen Bohnen oder weißen Bohnenkernen, anderen Linsensorten oder starker Minz-Aromatisierung. Unsere Version hält sich in der Mitte - wir braten zu Beginn sauber pariertes mageres Lammfleisch (aus Rücken oder Hüfte) zusammen mit frisch gehacktem Ingwer, Knoblauch und Peperoni an und benutzen Fleischbrühe als Flüssigkeitslieferant für die mitgekochten Linsen und Kichererbsen.

Andererseits eignet sich dieses Grundprinzip auch hervorragend zur Zubereitung eines äußerst schmackhaften veganen Eintopfes - hierbei einfach statt Fleisch die gleiche Menge gewürfelter Karotten nehmen, eine Gemüsebrühe verwenden, evtl. Nüsse zugeben, die Menge von Lorbeer und Muskatnuss verdoppeln und zusätzlich mit Bockshornkleesamen würzen.