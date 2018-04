Rezept für Hühnerroulade mit Granatapfel-Linsen Rollenschmaus

Manchmal ist ein schlichter Fehler, der dem Hobbykoch den Impuls gibt, mal etwas Neues auszuprobieren. In diesem Fall war es eine feine Vorspeise in einem Restaurant der gehobenen Klasse. Jakobsmuscheln auf Verveine-Schäumchen, als Beilage Linsen, die zur angemessenen Säuerung nicht mit Essig abgeschmeckt, sondern mit frischen Granatapfelkernen bestreut waren.

Alles schön und lecker so weit, wäre der Teller nicht viel zu lange an der Küchenausgabe auf dem "Pass" unter den Wärmelampen gestanden. Und zwar so lang, dass die Fruchtkerne inzwischen kochend heiß geworden waren. Kann man als Gast zurückgehen lassen: Thema (zwei verschiedene Temperaturen auf einem Teller vereint) verfehlt, Note sechs, der Koch muss die Klasse nochmal wiederholen.

Man kann das Gericht aber auch einfach mal probieren und feststellen, wie ungewollt genial sich zumindest kurz mitgekochte Granatapfelkerne in dieser Zusammenstellung machen. Normalerweise werden diese kleinen Saftspritzen ja stets entweder in kalte Umgebungen untergehoben, oder (bei warmen Speisen oder Suppen) am Ende vor dem Servieren darüber gestreut: Rotkohl, Reisnudelsalat, Spinat, Taboulé, Couscous, Rote Bete, oder als sauer-knackiges Topping bei allerlei Lamm- und Kalb-Zubereitungen. Doch stets ist das Obst noch nicht einmal lauwarm.

Rezepte wie unser heutiges für "Hühnerroulade mit Granatapfel-Linsen", bei denen die rohen Kerne der Grenadine als echte Kochzutat dienen, sind rar. Wenn überhaupt, findet man sie in Gerichten, die aus dem Granatapfel-Hauptproduktionsland Iran und seinen Nachbarn stammen. So zum Beispiel die berühmte persische Granatapfelsuppe Ash-e Anar, eine mit Bohnen und Bulgur sämig eingekochte Creme, die von Minze und Koriander weitere Frische erhält. Oder im nicht minder bekannten Walnuss-Hühnchentopf Fessenddschan.

Ohnehin ist die persische Küche ja weltweit führend in der Integration saurer Speisebestandteile - neben den auch als supersauren Sirup erhältlichen Grenadinenkernen und den Hibiskusblüten vor allem das landestypische Gewürz Sumach, getrocknete und geriebene rote Früchte des Essigbaumes. Wer diese Themen weiter vertiefen möchte, findet neben einem Dutzend authentischer iranischer Granatapfelrezepte die ganze Welt der klassischen und modernen persischen Küche in dem wunderschön editierten und fotografierten Buch "Teheran"* von Parvin Razavi.

ANZEIGE Parvin Razavi:

Persische Küche: Teheran Die Kultrezepte. Orientalisch kochen mit Rezepten aus dem Iran Christian Verlag; 272 Seiten; 29,99 Euro

Die in Teheran geborene und in Wien lebende Autorin fuhr zusammen mit der Fotografin Gersin Livia Paya für die Recherchen zurück in ihre Heimat und kompilierte die typischen Speisen aus Irans Hauptstadt für alle Lebenslagen. Und Tageszeiten: Allein dem dort gern ausgiebig zelebrierten Frühstück widmet Razavi ein opulentes Kapitel mit Startern bis hin zu dem von früh aufstehenden, körperlich hart arbeitenden Persern seit jeher geschätzten Kaleh Pacheh - ein die ganze Nacht lang durchgeschmorter Topf aus Hufen und Köpfen vom Schaf.

Mit Franziskus von der Kirche in die Küche

Um Schäfchen - geschätzte 1,2 Milliarden Katholiken- geht es auch in "Kochen mit dem Papst - die Lieblingsrezepte von Franziskus"*. Ein Kochbuchkonzept, das selbst als lieblos hingeschluderte Rezeptsammlung ein Weltbestseller werden würde. Zum Glück aber hat der Autor mehrerer Franziskus-Biografien, Roberto Alborghetti, das Projekt in die Hand genommen und aus der simplen Grundidee ein wunderschönes und rundum empfehlenswertes Kochbuch erarbeitet.

ANZEIGE Roberto Alborghetti:

Kochen mit dem Papst Die Lieblingsrezepte von Franziskus Südwest Verlag; 208 Seiten; 25,00 Euro

Natürlich stand Alborghetti dafür nicht zusammen mit Jorge Mario Bergoglio am Herd, schließlich hat der Papst einen der dicksten Terminkalender der Welt. Da ist der italienische Originaltitel "A tavola con Francesco" ehrlicher. Vergeben, denn sehr schön, authentisch und stets nachkochbar umgesetzt ist die Liebe von Franziskus für einfaches, ehrliches Essen aus natürlichen Zutaten - bis heute reiht sich der Papst zu den Essenszeiten immer wieder mal in die Schlange der (ausgezeichnet kochenden) Mensa im Gästehaus Santa Marta im Vatikan ein.

Bergoglio musste in jungen Jahren lange Zeit für seine gesamte aus dem Piemont nach Argentinien ausgewanderte Familie kochen, weil die Mutter seit der Geburt seiner Schwester Maria Elena gelähmt war und dem damaligen Lebensmittelchemie-Studenten Jorge verbal ihr komplettes Küchenwissen beibrachte - eine Kombination aus Industrie- und altem Familienwissen, die sich heute zum Beispiel in Franziskus' Engagement gegen Lebensmittelverschwendung niederschlägt.

Für uns Hobbyküche weitaus wichtiger als die unzähligen und größtenteils trotz der manchmal ziemlich mühsam zurechtgebogenen Bibel-Bezüge lesenswerten kleinen Geschichten von Bergoglios Speisenleben sind natürlich die Gerichte aus seinen beiden Heimaten Italien und Argentinien. Die wurden von der Food-Autorin und Küchenchefin Licia Cagnoni ("Bollicine" in Parma) hervorragend rezeptiert. Darunter auch viele Gerichte rings um unser heutiges Thema Huhn - bis hin zum legendären "Pollo al forno", das Bergoglio als Rektor einmal für seine Studenten am "Colegio Máximo" zubereitet hatte, als der Koch kurzfristig krank wurde.