Rezept für Kohlrouladen Plus Von der Rolle

Kohlrouladen oder Krautwickel, wie sie in weiten Teilen Süddeutschlands heißen, gehören nicht nur zusammen mit Schnitzel, Braten, Currywurst und ihren rindfleischlichen Namensvettern zu den mit Abstand beliebtesten Speisen der Nation. Kein Wunder, dass Kohlrouladen auch in der Ausstellung "Is(s) was?! Essen und Trinken in Deutschland" im Bonner Haus der Geschichte nicht fehlen durfte.

Auch in unserer Hobbyküche wurde das Prinzip, in kurz blanchierte Blätter größerer Kohlsorten allerhand leckere Füllungen zu rollen, immer wieder gerne variiert - bis hin zur Edel-Version mit Meeresfruchtfüllung. Dabei ließ sich ein erstaunlich weites Aromenspektrum erforschen, denn die Kohlhülle variiert im Geschmack je nach gewählter Garmethode erheblich, wenn man die Wickel zur Abwechslung mal sanft gedämpft mit rein vegetarischer Füllung und Champignonsauce auf den Tisch bringt zum Beispiel. Oder versuchsweise ganz ohne Röstaromatik und unter strikter Vermeidung der Standard-Zwiebelbegleitung als Version 2.0 .

Und schließlich als kleine Fleißaufgabe für Hobbyköche mit großen Ambitionen für den Weihnachtsmittagstisch: das Kohlrouladen-Dreierlei, mit dem sich auch die anverwandten oder eingeheirateten Pescetarier und Veganer (Kürbissauce statt Speckstippe) nicht ausgeschlossen fühlen müssen.

Die Grundidee der Kohlrollen ist uralt

Kohl als Nahrungsmittel an sich haben die Menschen schon vor Tausenden von Jahren entdeckt - vom gelb blühenden Blattkraut Wildkohl (Brassica oleracea) bis hin zu einer der mehr als 3.500 heute bekannten Kultursorten. Schon der römische Autor Cato der Ältere schrieb im 2. Jahrhundert vor Christus: "Kohl übertrifft alle Gemüse. Er fördert vortrefflich die Verdauung". Auch die inzwischen wissenschaftlich nachgewiesene antibakterielle Wirkung kannten bereits die Römer. Sie nutzten Kohlblätter als Wundauflagen und zur Linderung von Milchstau bei stillenden Müttern.

Mit dem Wickeln aber fingen wohl die Völker des Nahen Ostens als Erste an. Krautrollen mit herzhafter Füllung sind bis heute ein Grundpfeiler der jiddischen Cuisine, als Sarma ein Hotspot auf türkischen Sonntagstischen, wie auch in Ungarn als töltött káposzta, in Polen als Gobki und in Russland als Golubzy. Und selbst das aktuelle Standardwerk "Japan - das Kochbuch" der japanischen Slow-Food-Chefin Nancy Singleton Hachisu kennt etliche Kohlrouladenrezepte (meist mit Chinakohl).

Wir vereinen heute gleich drei deutsche Speisenklassiker: Kohlrouladen, die Speck-Zwiebel-Sauce und das beliebte Ernte-Trio-Konzept "Birnen Bohnen Speck". Für Letzteres wird zunächst der klein gewürfelte Bauchspeck ausgelassen, und in seinem Fett und etwas Brühe garen die grünen Bohnenscheibchen. Dieser späteren Rouladenfüllung werden kleine Birnenwürfelchen untergehoben.

Das könnte man auch mit Äpfeln machen, müsste dann aber die Fruchtwürfelchen karamellisieren. Dies ist bei Birnen nicht nötig, denn sie haben von Natur aus jene mild-mürbe Süße, die das "Birnen Bohnen Speck"-Speisenprinzip kulinarisch so reizvoll macht. Warum also nicht diesen Herbst-Dreier in blanchierte grüne Wirsingblätter wickeln und alles zusammen noch ein bisschen im heißen Backofen rösten?

Denn davon bleibt das Innere unbeeindruckt, während die Kohl-Kohlenhydrate an der Rouladenoberfläche auf die Ofenhitze mit superleckeren Maillard-Röstaromen reagieren, die später am Gaumen den tollen umami-Eindruck des Gerichtes noch weiter verstärken. Allerdings wäre dieser Krautwickel allein nun doch etwas zu trocken, um die Hauptgericht-Aufgabe ohne weitere Begleitung stemmen zu können.

Hierfür bereiten wir parallel eine schöne, alte Speckstippe zu - mit Zwiebelkaramell, Wein und ganz viel Rinderbrühe. Wichtig ist hier eigentlich nur, einen nicht allzu salzigen rohgeräucherten Schweinebauchspeck zu verwenden, um am Ende die perfekte Balance zu den Rouladen herstellen zu können. Ansonsten kocht sich dieser Schietwetter-Wärmeteller einfach und zügig, sofern man nicht mit zwei linken Händen an dem etwas kniffeligen Krautwickeln scheitert.