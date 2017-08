Krensuppe mit Tafelspitzschnitten Des Kaisers liebstes Stückerl

Eine bis heute einzigartige Ausprägung der österreichischen Küche ist die uralte Siedfleischtradition der Hauptstadt Wien. Im Tempel dieser Rindfleischküche zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dem Restaurant "Meissl & Schaden" am Neuen Markt, standen selten weniger als 24 verschiedene Siedfleischstücke auf der Speisekarte. Der heimische Gastronomiehistoriker Peter Kirischitz bemerkte tafelspitzzüngig, dass man "damals nichts gegolten hat, wenn man nicht mindestens zwölf Rindfleischstücke nennen konnte".

Hinter diesem Hype steckte der amtierende Kaiser Franz Joseph, bekennender Siedfleisch-Fan. Dessen Hofköche überboten sich gegenseitig mit immer neuen, versteckten Muskelstücken aus den Tiefen der Schulter oder des Rinderpopo im Siedkessel. Nachschub war genug da: riesige Herden der ungarischen Weiderinder. Allesamt stramme Fleischrinder, nicht wie heute magere Jungbullen von Milchleistungs-optimierten Rassen.

In unserem heutigen Rezept kommt das bekannteste Teilstück der Siedfleischküche, der Tafelspitz, zum Einsatz. Der heißt in Wien zum Glück genauso. Ansonsten ist es nicht verkehrt, dort immer ein kleines Kochfleisch-Wörterbuch bei sich zu haben. Austria-Urlaubern in spe möchten wir diese Liste ans Herz legen: einfach ausdrucken und ausschneiden:

Österreichisch / Deutsch

Ausgelöstes = Hals/Kehlkopf

Beinfleisch = Beinfleisch

Bröselfleisch = Siedfleischscheiben, mit Bröseln ausgebacken

Dickes Kügerl = Brustkern

Dünnes Kügerl = Dünnung

Fettes Meisel = Unterer Hals

Hieferschwanzel = Bürgermeisterstück

Kavalierspitz = Dicke Schulter

Kruspelspitz = Blattrippe

Mageres Meisel = Falsches Filet

Mittleres Kügerl = Mittelbrust

Rieddeckel = Blattrippe

Rippenfleisch = Rippenfleisch

Schulterscherzel = Mittelbugstück / Schaufelstück

Schulterschwanzel = Bug

Schwarzes Scherzel = Tafelstück

Tafelspitz = Tafelspitz

Tafeldeckel = Deckel über Bürgermeisterstück

Weißes Scherzel = Semerrolle

Zapfen = Nuss/Kugel

Zwerchried = Blattrippe

Der zweite archetypische Zutatenhauptdarsteller der österreichischen Küche ist eine verdammt scharfe Wurzel. Der Meerrettich (Armoracia rusticana) gehört zur Familie der Kreuzblütengewächse; seine pikante Wurzel ist auf den Tellern der Alpen-nahen Regionen sowie in Osteuropa hochbeliebt. Europaweit bekannt ist auch das Anbaugebiet nördlich von Nürnberg, wo ein Großteil der gehandelten Meerrettich-Fertigprodukte produziert wird. Am beliebtesten ist der durch Milchfettzugabe in seiner Schärfe gebändigte Sahnemeerrettich.

Brutaler Tränentreiber

Doch wir benutzen die Wurzel lieber roh: Brutaler als die frischeste Zwiebel treibt sie einem beim Reiben die Tränen in die Augen. Schuld daran ist das hochaggressive Allylsenföl, das auch Senfkörnern und Wasabi heftige Schärfe verleiht und ebenfalls zur Herstellung des Kampfstoffes Senfgas benutzt wird. Kren, wie der Meerrettich in den Alpen heisst, wird beim Kochen leicht süßlich und stumpf, nach dem Reiben oxidiert er rasch und verliert Schärfe, wenn man ihn nicht mit Zitrone beträufelt.

Weil wir in unserer "Krensuppe mit Tafelspitzschnitten" aber genau diese wurzelige Süße in der Tiefe des Suppengeschmacks verankern wollen, wird ein Teil des Meerrettichs in der Suppe mitgekocht. Der wird durch Zugabe von Zucker und Säure im Wein nur leicht bitter, sodass er seinen senfigen Grundgeschmack entwickeln kann. Der Rest des Kren verleiht dem Gericht (vor dem Servieren frisch über die Teller gerieben) eine neckische, beißend-retronasale Schärfe.