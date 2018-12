Rezept für Lupinengeschnetzeltes mit Roter Quinoa Für Aufschneider

Als 2014 ein Lebensmittelchemiker-Team des Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstechnik in Freising und aus Mecklenburg-Vorpommern vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck den renommierten Deutschen Zukunftspreis überreicht bekam, ging ein Raunen durch die Fleischersatzwelt. Endlich keine Regenwälder mehr für Soja-Massenproduktion abholzen müssen?

Dass die fast überall in Deutschland munter wildwachsenden Lupinen - als Schmetterlingsblütler gehören sie wie Erbsen, Bohnen oder Linsen zu den Hülsenfrüchten - mit ihren Samen hochwertiges Eiweiß liefern können, wissen die Menschen seit Tausenden von Jahren. Dummerweise schmecken sie schweinebitter.

Diese schlechte Eigenschaft trieben die prämierten Forscher der durch Gen-Auslese schon ein gutes Stück erträglicher gewordenen, landwirtschaftlich gut nutzbaren "Blauen Süßlupine" mit einem neuen Verfahren komplett aus. Zwei Jahre nach der Preisverleihung schien mit dem Start der "Lupino AG" einem Siegeszug des "deutschen Soja" nichts mehr im Wege zu stehen. Mittlerweile ist die Offensive aber stecken geblieben. "Lupino" ist verschwunden, und der Fraunhofer-Ableger "Pro Lupin" konzentriert sich eher auf Rohstoffe für die Lebensmittelindustrie wie zum Beispiel Ei-Ersatzprodukte zu Herstellung von veganem Eis und Backwaren.

Schade, dass die Entwicklung verfestigter Formen wie Schnitzel, Burgerpatties oder Geschnetzeltes aus dieser Pflanze auf der Stelle tritt. Denn Süßlupinenkerne sind ein vollwertigeres Nahrungsmittel als Soja. Und nachhaltig ist es es auch, denn neue Verfahren der Lupinenfraktionierung, wie sie zum Beispiel "Pro Lupin" entwickelt hat, holen bis zu 90 Prozent der wichtigen Nährstoffe aus den Samen der Blaublüher.

Nachdem sich Tofu- oder Seitan-ähnliche Produkte wie "Lopino" auf dem Markt nicht durchsetzen konnten, werden die Biomärkte im Moment so gut wie nur noch mit "Filet", "Gyros" oder "Burger" der Pfälzer Firma "Purvegan" unter dem Label "alberts" beliefert. Der Preis entspricht in etwa dem von Bio-Rindergulasch (ca.18€/kg), das aber nur 26 Prozent Eiweiß liefert.

Fleischersatz aus Dr. Frankensteins Lebensmittelbaukasten

Auch liest sich die Zutatenliste deutlich natürlicher als die von herkömmlichen Fleischersatzprodukten auf der Basis von Sojaproteinkonzentraten ("Rügenwalder"), Milcheiweiß ("Valess") oder Pilzeiweißen ("Quorn"), bei denen der komplette Lebensmittelbaukasten von Carrageen, Natriumalginat, Calciumacetat, Kaliumlactat und Polyphosphat über Methylcellulose, Farb- und Aromastoffe bis zu Ammoniumhydrogencarbonat ausgepackt wird.

Die zum Weiterverarbeiten in allen möglichen Gerichten (Panieren, Grillen, Schnetzeln etc.) gut geeigneten Lupinen-Filets sind dagegen mit Süßlupinensamen, Weizeneiweiß, Gewürzen, Gemüsen und Kräutern fast vollständig aus Biozutaten gefertigt und haben ungewürzt erhitzt eine angenehm zarte Basilikumnote als Hauptgeschmacksmerkmal. Wie alle anderen veganen Versuche taugen auch sie aus Carnivorensicht texturell oder aromatisch in keinster Weise als "Fleischersatz". Immerhin nehmen sie beim scharfen Anbraten in der Pfanne aber wohlschmeckende, kräftige Maillard-Röstaromen an.

Das macht aus den Lupos natürlich noch lange kein Steak. Sie sind für Fleischverneiner aber eine schöne Abwechslung zu Halloumi & Co. auf dem Grill und auch für Allesfresser eine interessante Alternative in indischen Currys oder soßigen Schnetzel-Gerichten wie unserem heutigen Hobbyküchenrezept für ein schnelles "Lupinengeschnetzeltes mit Roter Quinoa". Letztere neigt im Gegensatz zum gelben "Inkagold" nicht zum matschigen Aufquellen beim Kochen, hat einen nussigeren Eigengeschmack, nimmt als Beilage genug von der Schnetzelsoße auf und hat mit seinen vergleichsweise komplexen Kohlehydraten eine langanhaltende Sättigungswirkung.

Für Allergiker können die Proteine der auch Wolfs- oder Feigbohne genannten Lupinen allerdings problematisch sein, weil sie - oft als Kreuzreaktionen mit Erdnüssen - zu den häufigsten Verursachern von Nahrungsmittelallergien zählen. In Frankreich stehen Lupinenprodukte an vierter Stelle in der Reihenfolge von Lebensmitteln, die zu anaphylaktischen Reaktionen geführt haben. Deshalb muss in der EU die Verwendung von Lupinen bei verpackten Lebensmitteln deklariert werden.