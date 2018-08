Es gibt nur ganz wenige Zutaten, die man so gut wie immer beim ersten Einkauf nach einer längeren Abwesenheit von Zuhause - sei es eine Weltreise, ein Auslandsprojekt oder einfach nur eine mittellange Haftstrafe - ins Körbchen legen wird. Stets dabei ist die Zitrone. Sie bringt als Scheibe Abwechslung in die zwei Liter Wasser, die wir täglich trinken sollten, sie verbessert den Geschmack vieler Speisen (vor allem Saucen) leichter und gesünder als Salz und kontrastiert kongenial Chilis, Knoblauch oder Kalorienbomben im Gebäck.

Höchste Zeit also, diesem Multitalent mal ein ganzes Buch zu widmen, dachte sich Ursula Ferrigno. Die in England lebende Gastrokritikerin, Köcheausbilderin und Absolventin der "Auguste Escoffier School of the Culinary Arts" ist dort aufgewachsen, wo einige der weltbesten Zitronen herkommen: an der italienischen Amalfi-Küste. Klar, dass auch die beiden dort wachsenden Sorten Sfusato Amalfitano und Limone di Sorrento in ihrem monothematischen "Lemons & Limes" gewürdigt werden.

Sie unterscheiden sich erheblich von ihren optisch schöneren Geschwistern aus der Massenproduktion: Die schrumpeligen Amalfis liefern einen hocharomatischen, fast schon leicht süßlichen Saft. Ihre dicke Schale ist problemlos ess- oder verwertbar, und sogar das sonst unangenehm bitter schmeckende und oft die komplette Speise versauende Mesokarp (die weiße Schicht zwischen Schale und dem Segmenthäutchen Endokarp) ist bei diesen Sorten eher geschmacksneutral.

"Lemons & Limes" liefert nicht Rezepte aus der ganzen Welt, schließlich sind Zitrusfrüchte Globalisierungsgewinner - spätestens seitdem spanische Seefahrer im 19. Jahrhundert die Zitronatzitrone (Citrus medica) nach Puerto Rico und Florida brachten, wo sie seit 1880 im großen Stil angebaut wird. Neben der kulinarischen Breite von Zitronen und Limetten erklärt Ferrigno auch deren Geschichte, Verbreitungswege, Anbauaspekte, sowie die Möglichkeiten zum Einlegen und Konservieren und die gesundheitlichen Vorteile.

Natürlich fehlen auch die wichtigsten Grundregeln im Küchen-Umgang mit den Zitrusfrüchten nicht, wie etwa das Gerinnungsproblem beim Zusammenführen von Zitronensaft und Milchprodukten. Doch weil jedes Problem auch eine positive Seite hat, hilft uns dieses Phänomen beim Steifschlagen von Eiweiß, das durch Zugabe einiger Tropfen Zitronensaft erheblich erleichtert wird. Auch die Kaltgarung von Fisch zum Beispiel bei Ceviche oder Poke basiert auf der Säure der Limetten, die das Fischeiweiß selbst bei Kühlschranktemperaturen denaturiert.

Bittere Erfahrungen, die echt sauer machen

Die größte Schwierigkeit im Umgang mit Zitrusfrüchten aber sind die bitteren Aromaanteile. Selbst, wenn der Saft frisch gepresst ist und beim Abreiben penibel darauf geachtet wurde, das Mesokarp nicht anzukratzen, kann das Essen in tiefe Bitterkeit kippen, wenn man diese sauren Zutaten zu lange mitkocht - es sei denn, die Bitterstoffe wurden wie bei den arabischen Salzzitronen durch wochenlanges Marinieren neutralisiert.

Aus diesem Grund sind wir auch beim heutigen Hobbyküchenrezept für "Zitronen-Perlhuhn" mit der Hauptzutat sehr vorsichtig. In Ermangelung von Amalfi-Ware kann auch überall verfügbare Bio-Qualität verwendet werden. Wichtig ist, die Schalen erst kurz vor dem Einsatz abzureiben, weil sich sonst zu viele aromatische ätherische Öle verflüchtigen. Abrieb und Saft auch erst kurz vor Kochende in die Sauce rühren. Der Zitronensaft in der Fleischmarinade wird dagegen durch das Salz der Sojacauce zum etwas längeren Mitkochen fit gemacht.

Die Säure hilft uns auch bei der Gemüsebeilage. Wir dünsten Scheiben von kleinen Zucchini und der Pingtung Long Aubergine. Benannt nach der südtaiwanesischen Stadt Pingtung, gilt diese bis zu 30 cm lange, schlangenförmige Auberginenart als die zarteste und geschmacklich beste Eggplant Asiens. Hierzulande ist sie häufig in den Regalen gut sortierter Asiamärkte und mediterraner Feinkosthändler zu finden.

Wer lieber alles vor Kochbeginn fertig geschnippelt haben möchte, kann den beim Aufschneiden sofort einsetzenden Oxidationsprozess und die damit verbundene Braunfärbung des Gemüses durch einen Esslöffel Zitronensaft verhindern. Auch auf diese Art steigert die Frucht beim Koch Lust & Laune.