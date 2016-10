Pulled Babypork Schön verkrustetes Schweinesystem

Die Verbindung zwischen Borstenvieh und dem kleinen Wohlstand der noch kleineren Leute hat eine lange Geschichte. Eine weitaus längere jedenfalls als der in vielen Ländern der Erde seit 1925 am 31. Oktober gefeierte Weltspartag, der in Deutschland wegen der Terminüberschneidung mit dem Reformationstag traditionell am letzten Arbeitstag im Oktober begangen wird. Ursprünglich war er von den 27 nationalen Sparkassenverbänden der Gründungsstaaten dazu erdacht, die Tugend der Sparsamkeit auch in den unteren Bevölkerungsschichten zu verankern. Obwohl etliche Länder sich längst von diesem Konzept verabschiedet haben, treten immer wieder neue Staaten der Aktion bei, zuletzt zum Beispiel Mexiko, Mosambik und Aserbaidschan.

Dass die kleine Münze das restliche Jahr über in einer Dose mit der Form eines Schweinchens gesammelt wurde, könnte auf die große Bedeutung hinweisen, die diese Nutztiere seit der Steinzeit für den Menschen haben. Guter Gedanke. Leider falsch: Der Vorläufer des Sparscheines war ein runder, hoher Topf, der im Mittelalter auf den britischen Inseln aus einer Ton-Sorte hergestellt wurde, die man "pygg" nannte. Darin bewahrte das breite Volk seine Wertsachen auf - Salz und Münzen.

Im 19. Jahrhundert hießen diese Dosen längst selbst "pygg", wurden aus Keramik hergestellt, und irgendwann kamen die Töpfer auf die Idee, den Namen wörtlich zu nehmen. Die "piggy bank" war erfunden, und die Kinder freuten sich an den lustigen kleinen Schweinchen, in denen sie ihr Taschengeld deponieren konnten. Damit zogen sie, ohne es zu wissen, eine spannende Verbindungslinie zu ihren keltischen Vorfahren. Für die nämlich war der Schweinehirte ein Magier, der in im Gegensatz zu den restlichen Zeitgenossen die "Anderwelt" nicht nur betreten konnte - sondern lebend auch wieder zurück kam.

Saugute News aus dem Schweinesystem

Heute ist das nicht viel anders: Mit dem Sparschwein kommt man in die Bank, bekanntlich eine Art moderne "Anderwelt". Und wieder heraus. Halt nur ohne Münzen. Das ist der Zaubertrick, und wer jetzt hysterisch "Schweinesystem!" schreit, verkennt den wahren Wert dieser Tiere. Für Millionen Familien war in früheren Jahrhunderten der Verlust des Hausschweines eine mittlere Katastrophe.

Das gemeine Hausschwein war schon immer für sehr viele Dinge nützlich und galt deshalb als äußerst wertvolles Mitgeschöpf: Neben allen essbaren Teilen von der Nase bis zum Schwanz, die als Fleisch, Fett, Blut und Innereien zur Herstellung von Nahrung dienen, lassen sich aus der Haut Schuhe, Taschen oder Sättel herstellen, Bürsten aus den Borsten, oder Waffen und Spielwürfel aus den Knochen.

Gut, heute werden die Gebeine zu Leim, Pflanzendünger und Gelatine verarbeitet - aber so eine Masse an Nützlichkeiten für die Menschheit muss man erst einmal erreichen, als gemeiner Sparkassensachbearbeiter. Zumal der ja auch längst Zähl-Gebühren kassiert, wenn man mit einem münzgefüllten Sparschwein ankommt. Geld bezahlen fürs Geld einzahlen? Und dann noch nicht mal Zinsen bekommen? Da hau'n wir die Kohle doch lieber auf den Kopf und braten uns ein Sparschwein!

Zum Autor Gunter Glücklich Peter Wagner , Jahrgang 1960, kocht länger, als er für Geld schreibt: Seit seinem 16. Lebensjahr ist das Schnibbeln, Simmern und Sautieren sein liebstes Hobby. Als furchtloser Esser mag der hauptberufliche Musikkritiker im Grunde alles, solange es mit Liebe und Verstand aus frischen Zutaten gekocht wird.

Und was für eins: Unser heutiges Rezept für "Pulled Babypork mit Sobrasadasauce" ist inspiriert von einem ähnlichen Konzept, das wir im Frühjahr in einem schönen Einheimischenrestaurant an einer weniger schönen Durchgangsstraße in einem noch weniger schönen Kaff auf Mallorca serviert bekamen - dem Ca'n Calent in Campos. Auf den Balearen hat das Spanferkel eine lange Tradition, und die Köche wetteifern allerorten darum, wer das zarteste und saftigste Fleisch bei gleichzeitig maximal krosser Kruste hinbekommt.

Diese Kombination findet sich in der Realität leider selten, weswegen wir die Idee der Calent-Köche, die inzwischen in Dutzenden Lokalen auf der Insel angeboten wird, gerne aufgreifen: Wir garen einen kompletten Spanferkelbauch mit Knochen und Schwarte eingeschweißt im Wasserbad über 24 Stunden, lassen ihn über Nacht abkühlen und trennen dann ganz vorsichtig die sehr weiche Schwarte vom faserig-saftigen Fleisch. Die Schwarte wird im Backofen zu himmlischer Krossheit gebacken, das Fleisch wie beim Pulled Pork mit zwei Gabeln oder (besser) den Händen zerpflückt.

Im Kochbeutel findet sich die ideale Basis für die Sauce, die mit Hilfe der Mallorca-Paprikastreichwurst Sobrasada angeschärft wird. Dazu reichen wir nur ein paar Kartoffeln und Pilze. Wir wollen ja sparsam sein.