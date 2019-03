Die zehn Gebote des Risotto-Kochens Rühren, rühren, rühren - und Finger weg vom Handy!

Mitten im Fastnacht-Endtaumel und ganz kurz vor den "Ohne"-Wochen wollen wir heute einen kühlen Kopf bewahren und uns auf ein wichtiges Kapitel Küchenpraxis konzentrieren: Herr, gib' uns die zehn Gebote des Risotto-Kochens!

1) Nur Top-Zutaten. Wer glaubt, Risotto ist das perfekte Bermuda-Dreieck für alles, was in Vorratskammer und Kühlschrank morgen abläuft, liegt grundfalsch. Gerade durch die One-Pot-Garmethode mit maximal 20 Minuten Kochzeit müssen alle Zutaten knackfrisch sein, sonst schmiert am Ende der Gesamtgeschmack zu. Auch beim Wein nur eine Sorte nehmen, die man auch zum Essen trinken würde. Freiwillig.

2) Möglichst keine Risotto-Fertigmischungen benutzen. Der richtige Reis stammt fast immer aus der Po-Ebene, ist eher rund denn länglich und stets ein wenig von Stärke bemehlt. Neben den beliebtesten Arborio und Carnaroli werden in Italien auch die Sorten, Vialone Nano, Baldo und Roma gekocht. Carnaroli ist cremiger, Arborio kerniger, und die kleinen Körner des Vialone Nano sind perfekt für die ausgesprochen suppigen ("all'onda") Risotti in Venedig. Die Bentleys heißen Acquerello (7 Jahre gereift) und Cru Campo dell'Aia, während Slow Food den venezianischen Riso di Grumolo delle Abbadesse und den Riso gigante Vercelli aus dem Piemont empfiehlt.

3) Reis nicht waschen. Die Stärkeschicht um die Körner sorgt für die sämige Konsistenz.

4) Verhältnis von Reis und Gemüse. Italienische Mamas greifen meist eine Handvoll Reis pro Esser und geben noch "eine für den Topf" dazu. Wer auf Nummer sicher gehen will, wiegt Reis ab: je nach Hunger 60 bis 90 Gramm pro Portion. Das Gemüse sollte zusammengerechnet in etwa so viel wiegen wie der trockene Reis; an Flüssigkeit braucht man je nach verwendetem Gemüse für 300 g Reis 750 bis 1000 ml.

5) Der Topf. Am besten gelingt Risotto in einer verzinnten Kupfer-Kasserolle mit dickem Boden. Der Rührlöffel kann aus Holz sein, Silikon ist aber nicht schlechter. Ansonsten einen nicht zu großen Topf mit verstärktem Boden nehmen, der in etwa so breit wie hoch ist.

6) Anbraten & Ablöschen. Über die Frage, ob man den Reis zusammen mit den Zwiebeln erst mal ohne Flüssigkeit anschwitzen lassen soll, oder erst später zusammen mit dem Wein zugibt, wird vehement gestritten. Die Mehrheit tritt fürs Anschwitzen ein, weil dadurch die Reisstärke zunächst ans Korn gebunden wird und nicht zu früh auswäscht.

7) Die richtige Brühe. Nicht am falschen Ende sparen: Mit aufgelösten Instant-Pulvern versaut man das Risotto garantiert. Am besten sind selbst gezogene Brühen oder hochwertige, salzarme Fonds aus dem Glas. Für Risotti mit Süßwasserfischen, Flusskrebsen oder reinen Veggie-Zutaten ist Gemüsebrühe am besten. Kalbsfond für Fleisch, Pilze und kräftige Flora wie Artischocken, Morcheln und Spargel. Meeresfisch, Muscheln und Krustentiere mögen neben Fischfond auch Geflügelbrühe (die ebenfalls gut mit Trüffeln harmoniert), ordentlich Wumms gibt Krustentierfond. Beste Gar- und Brühe-Temperatur: 70 °C

8) Rühren, rühren, rühren. Das verhindert nicht nur das Anbrennen, es aktiviert auch die Stärke in den Reiskörnern und sorgt für perfekte Schlotzigkeit. Deshalb: Finger weg vom Handy!

9) Garpunkt. Einsteiger finden in Italien den Reis oft zu kurz gegart, Italiener stöhnen über deutschen Matsch. Die Wahrheit liegt dazwischen: gar, aber im Kern noch minimaler Biss.

10) Die Gäste warten, nicht der Reis. Stimmt, wenn man das perfekte Risotto servieren möchte, sollte man erst mit dem Kochen anfangen, wenn alle da sind. In der Gastronomie oder der Hobbyküche lässt sich für den zweitbesten Risotto (darf auch maskulin sein) tricksen: nach 10 Minuten Topf vom Herd ziehen, Deckel drauf und kurz vor dem Servieren zu Ende kochen.

Schließlich wollen wir Spaß haben und nicht vor italienischen Kulinarik-Religionsvorschriften niederknien. Genau deshalb kochen wir beim heutigen Hobbyküchenrezept "Pulpo-Risotto" den Kraken auch nicht mit, sondern servieren den Reis quasi als Beilage. Ein No Go in Italien, wo Pasta oder Riso stets als kleinere, aber eigenständige primi-Portion zwischen Antipasti und dem secondo piatto (Fleisch; Fisch) steht. Einzige Ausnahme ist das Risotto alla Milanese als Beilage zu Ossobuco.

Aber sind es nicht gerade die Ausnahmen, die uns das ohnehin zu stark reglementierte Leben erträglich machen?