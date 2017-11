Vitaminbombe für kalte Tage Quitte, bitte!

Vor zehn Jahren ließen die Bauern sie oftmals am Baum hängen, weil sich das Ernten nicht lohnte. Denn außer einer vagen und auch nicht immer wirklich positiv konnotierten frühkindlichen Erinnerung an Omas Quittengelee wusste kaum einer mehr, was man mit diesen optisch ansprechenden, aber steinhart-strohigen Früchten des Herbstes anstellen kann. Im Zuge der Wiederentdeckung alter und zum Teil fast schon ausgestorbener Esspflanzen erlebt aber auch die Cydonia oblonga (die Römer nannten sie "Cydonia" nach der kretischen Stadt Kydonia - heute Chania) derzeit eine kleine Renaissance.

Das ist nicht nur aus ökologischen Gründen begrüßenswert, denn die bei uns nach der äußeren Gestalt in Apfel- und Birnenquitten unterschiedenen Früchte bieten mit ihrer zurückhaltenden, aber elegant an Rosenduft erinnernden Aromatik ein riesiges Spektrum an spannenden kulinarischen Einsatzmöglichkeiten auch jenseits von Gelee oder als Bestandteil vieler Chutneys und Relishes.

Vor allem Exemplare aus der Region rund ums Mittelmeer haben zusätzlich zu dem erwähnenswert hohen Vitamin-C-Anteil im Fruchtfleisch den Vorteil, dass man sie nach dem Schälen sogar roh essen kann. Deshalb landen Quitten in Italien, Griechenland oder Spanien auch in so manchem Fruchtsalat.

Mit den oft nicht ganz so leuchtgelben und etwas schrumpeligen heimischen Sorten braucht man das erst gar nicht versuchen. Ihr hoher Anteil sogenannter Steinzellen macht sie in roher Form extrem hart, außerdem schmecken sie pur durch ihren starken Tanningehalt gerbstoffbitter. Deswegen (und wegen der kräftigen Fruchtsäuren) nutzte sie schon Hippokrates zur blutstillenden Behandlung offener Wunden. Von der Kernen sollte man aber die Finger lassen, denn sie enthalten cyanogene Glycoside, die bei ihrer Aufspaltung giftige Blausäure freisetzen können.

Wenn Quitten zu Mimosen werden

Leider wird aber nicht in einem einzigen der unzähligen Quittenrezepte, die man in den aktuellen Kochbuch-Neuerscheinungen der Saison finden kann, angegeben, ob man heimische Apfel- oder Birnenquitten, oder gar die großen, häufig in türkischen Gemüseläden gehandelten, Mittelmeerexemplare nehmen soll. Denn vor allem in Sachen Oxidationsempfindlichkeit und Garzeit sind sie höchst unterschiedlich. Deutsche Früchte laufen nach dem Aufschneiden oder Würfeln zwar an, aber nicht in der rasenden Geschwindigkeit der mediterranen Verwandten. In jedem Fall aber empfiehlt sich das Zwischenlagern in Zitronenwasser, wenn das Fruchtfleisch nicht sofort weiterverarbeitet wird.

Vor allem aber unterscheiden sich die Sorten erheblich in Sachen Kochzeiten. Die birnenförmigen Sorten schmecken milder und werden schneller weich, dagegen entwickeln die apfelförmigen Früchte bei längeren Garzeiten ein charaktervolleres Aroma. Das allerdings ist bei vielen Mittelmeersorten nach einer Viertelstunde in Pfanne oder Topf längst verflogen - und das Fruchtfleisch beginnt zu zerfallen. Generell bekommt den hiesigen Früchten das Karamellisieren texturell und geschmacklich sehr gut, während die südlicheren Sorten an sich schon genügend Fruchtzucker mitbringen.

Allen Quitten gemein ist der flauschige Flaum, der die Früchte umgibt. Der enthält extrem viele Bitterstoffe, mit denen sich die Pflanze gegen Fressfeinde wehrt. Zu denen gehört auch der Mensch. Allerdings ist der in der Lage, vor der Weiterverarbeitung den Flaum mit einem Tuch (gründlicher: Messingbürste) zu entfernen. Aber möglichst erst direkt bevor man die Frucht braucht, denn mit intaktem Flaum halten sich Quitten in dunklen, kühlen Räumen bis zu drei Monate lang.

Unser heutiges Rezept mit dem Alliterationsspäßchen, "Quittenquiche", kann mit jeder der etwa 200 bekannten Cydonia-Sorten zubereitet werden. Wichtig: Nach dem Abreiben und Schälen einfach eine dünne Scheibe abschneiden und roh probieren. Wenn die Konsistenz einem hartfleischigen Apfel ähnelt und die Frucht leicht süß schmeckt, handelt es sich um eine südliche Sorte, für die auch die Garzeiten im Rezept berechnet wurden. Bei typisch hiesigen Steinzellen-Sorten einfach 1-2 TL Rohrzucker zu den Quitten in die Pfanne geben und etwas länger garen.