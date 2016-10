Nordafrikanisches Schmorgericht Schön Schaf

Wer in der Küche des Orients einmal ganz unten, also bei den normalen Leuten und ihrer Alltagsküche, anfangen will, findet mit "Das orientalische Kochbuch"* von Ulrike Plessow einen guten Einstieg. Plessow arbeitet im Hauptberuf als PR-Beraterin, ist aber mit dem Spross der seit Generationen bestehenden türkischen Bäckerdynastie Tatlici verheiratet und hat für dieses Werk den kompletten Rezeptschatz der Familie für hiesige Küchen kompatibel gemacht. Die Rezepte sind einfach, aber authentisch und so effizient nachkochbar, dass man auch ohne Foodfotografie auskommt - und sich statt dessen über die gelungenen Illustrationen von Zutaten, Gerichten und kochenden Familienmitgliedern freut.

Ebenfalls eine Freude sind die 65 Speisen, die Haya Molcho in "Hayas Küche"* rezeptiert. Die Frau des großen Pantomimen Samy Molcho betreibt in Israel eine Kochschule und ist Franchise-Geberin des "NENI"-Restaurantkonzepts mit Outlets in Wien, Tel Aviv, Hamburg, Berlin und Zürich. Die Molcho-Küche spiegelt die kulinarische Weltgereistheit ihrer Chefin wieder, weshalb brasilianische Favabohnensuppe, persisches Safranhuhn, französisch-indische Jakobsmuscheln in Curry-Blumenkohl, nordeuropäischer Rinderschmorbraten, US-Pulled-Beef-Sandwiches, italienisches Ossobuco, koreanisches Huhn und peruanische Ceviche zusammen mit unzähligen jüdischen und typisch orientalischen Gerichten vielleicht noch nie so ungezwungen, aber auch schlüssig zwischen zwei Buchdeckeln vereint wurden - allesamt im Easy-Molcho-Style.

Ambitionierter, kniffeliger, aber durch den professionelleren Küchenansatz auch mindestens ebenso spannend sind die Teller der "ARD Buffet"-Köchin Jacqueline Amirfallah. Die in der iranischen Heimat ihres Vaters aufgewachsene Gastronomin führt hauptberuflich in Göttingen das Restaurant "Gauß" und das "Bistro Apex". In "Mit einer Prise Orient"* zeigt sie, wie leichtfüßig die Aromenwelt des Ostens in unsere Küche integriert werden kann. Ein auch für ambitionierte Köche bis hin zu Semi-Profis höchst spannender Crossoveransatz zwischen Europa und Persien.

Der Römertopf von Omas Speicher tut es notfalls auch

Geschmacklich ähnlich, aber geographisch deutlich südwestlicher verortet, ist unser heutiges Rezept für "Schaf-Tajine mit Feigen und Salzzitronen". Pünktlich zur Haupterntezeit der Feigen schmoren wir Würfel vom Schaf (ersatzweise Lamm) in einem typischen nordafrikanischen Tonbräter: Tajine ist der Begriff sowohl für das lasierte oder rohe Kochgeschirr mit dem markant hohen Kegeldeckel, als auch für die darin gekochten Schmorgerichte, die traditionell mit der Würzpaste Harissa oder frischen Chili geschärft werden.

Für die arabisch-orientalische Aromenausrichtung verwenden wir das typische Mischgewürz "Baharat", dessen übliche Bestandteile man auch selber mischen kann: Neben Pfeffer kommen meist Paprika, Koriander, Nelken, Kreuzkümmel, Kardamom, Muskatnuss und Zimt in den Mörser. Aber es ist keine Schande, gleich die Mischung zu kaufen, am Besten in einem orientalischen Tante-Emma-Laden, wo sie meist viel frischer ist als im Exotenregal des Supermarkts.

Die Schärfung aber wollen wir keinem fremden Harissapastenrührer überlassen, sondern greifen selbst zur heftigen Schote: Peri Peri, das Rückgrat der Maghreb-Scharfküche. In Afrika heißt sie: Jindungo Chili. In Deutschland und den USA ist der Name näher bei der äußeren Form: Bischofsmützenchili oder Christmas Bell. Die dickfleischigen, sehr fruchtigen Chili weisen enorme Schärfeunterschiede auf, weswegen sie entweder roh mit entfernten Kernen verwendet werden, oder vor der Verwendung auf die individuelle Brennkraft überprüft werden sollten.

Am Besten gelingt dieses Rezept tatsächlich in einer lasierten Tajine, sofern ein Elektrobackofen als Heizquelle benutzt wird. Im Gasofen oder Konvektomat schmeckt es aus roh gebranntem Tongeschirr noch besser. Man muss sich dafür aber nicht zwangsweise einen dieser markanten Maghreb-Zipfeltöpfe kaufen - der Römertopf von Omas Speicher (oder für fünf Euro auf dem Flohmarkt) tut es hier notfalls auch.

*Buchhinweise

Ulrike Plessow: "Das orientalische Kochbuch";Jacoby & Stuart, 160 Seiten; 19,95 Euro; ISBN: 978-3946593140

Haya Molcho: "Hayas Küche: Regionale Produkte, orientalische Rezepte"; Südwest; 192 Seiten; 29,99 Euro; ISBN: 978-3517094243

Jacqueline Amirfallah: " Mit einer Prise Orient: Kulinarische Erinnerungen an meine persische Heimat"; AT-Verlag; 208 Seiten; 34,90 Euro; ISBN: 978-3038008736