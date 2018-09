Rezept für Schaschlik mit Salsa Verde Scharfes S

Ganz wichtig ist, keinem zu trauen. Nicht dem Gemüsehändler und erst recht nicht den Schoten-Hobbyzüchtern. Jede Frucht kann anders sein. Deshalb stets vor der Verwendung die individuelle Schärfe der aktuell benutzten Chilischoten, Pfeffersorten oder anderen Scharfmachern testen. Bei frischen Chilis zur Milderung evtl. die Placenta und die Kerne unter fließendem Wasser entfernen, Chilis aus Glas oder Dose gründlich abspülen.

Bei Chilis sehr hoher Schärfegrade wie Bird's Eye, Habanero oder gar Bhut Jolokia immer Silikonhandschuhe bei der Arbeit tragen, denn deren hochkonzentriertes Capsaicin kann sogar an der empfindlichen Haut unter den Fingernägeln erheblich brennen. Beim Kochen oder Anrühren von Salsas die Chilis nach und nach zugeben und zwischendrin abschmecken. Wenn ganze Chilis mitgekocht werden, einfach entfernen, sobald die gewünschte Schärfe erreicht ist. Falls kulinarisch möglich, können Saucen mit eingekochten Chilistücken abpassiert werden, damit sie nicht noch mehr Schärfe ziehen.

Wenn das Essen oder die Sauce dennoch zu scharf geworden ist, am besten je nach Art der Speise mit fettem Joghurt, Creme Fraiche oder Sahne verdünnen, etwas Honig zugeben, oder mit gehackten Dosentomaten strecken. Ebenfalls schärfemildernd: Kartoffelschnitzen mitkochen und vor dem Servieren entfernen, oder das Essen stehen lassen, bis sich oben das Fett (mit dem darin gelösten Capsaicin) sammelt und dieses abschöpfen.

Großbrände mit Milchprodukten löschen

Wenn es trotzdem unerträglich am Gaumen brennt, auf keinen Fall mit wässrigen Getränken oder leichtem Alkohol löschen. Am wirksamsten helfen fette oder milchige Produkte wie dickliche Kokosmilch, fetter Joghurt, das indische Lassi, Kakao, Mayonnaise, oder einfach ein Glas Vollmilch. Auch deshalb werden in Mexiko viele scharfe Gerichte mit Käse überbacken oder enthalten geschmolzenen Käse.

Betont stärkehaltige Lebensmittel wie Weißbrot nehmen den Speichel und damit die Scharfmacherstoffe auf und transportieren sie beim Schlucken ab. In China wird zur Linderung deshalb oft ein wenig gedämpfter weißer Reis gereicht. Auch fetthaltige Nachspeisen wie Mousse au Chocolat beschleunigen das Abklingen des Brennens.

Die "Profis" der so genannten Scharfesserwettbewerbe schwören dagegen auf unterschiedliche und nicht immer nachahmungswerte "Entschärfer" wie ein Teelöffel Salzkristalle auf der Zunge, ein Glas puren Wodka trinken (Capsaicin ist Alkohol-löslich) oder - der meistgenannte Trick - einen Esslöffel Speiseöl im Mund schwenken und ausspucken.

Das alles wird hoffentlich bei unserem "Schaschlik mit Salsa Verde" nicht nötig sein. Wir benutzen mit den grünen Tomatillos und der brutalen Serrano-Chili original mexikanische Zutaten für die Salsa. Die dort gereichte "Grüne Sauce" ist durch Massen von Schoten für Europäer allerdings kaum ertragbar. Unsere Variante schmeckt ist ebenfalls sauscharf, lässt aber noch Raum für Genuss.

Das liegt neben der vorsichtigen Dosierung auch an der ebenfalls eingesetzten Jalapeño: In ihrer mexikanischen Heimat werden die Schoten kurz vor der Rotfärbung dunkelgrün geerntet. Benannt nach der Hauptstadt des Bundeslandes Veracruz, Xalapa de Enríquez, gehören die Jalapeños mit ihrem dicken und saftigen Fruchtfleisch weltweit zu den beliebtesten Chilis - roh in Fleischgerichten, gefüllt mit Käse oder schärfemildernd süßsauer eingelegt im Kino als Taco-Begleiter. Doch auch hier gilt: Nur das vorsichtige Probieren offenbart, ob die Schote wirklich nur den Jalapeño-typischen mittleren Schärfegrad besitzt. Oder böse aus der Art schlägt.