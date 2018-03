Die Küche der Levante und das "Neue Frühstück" sind Schwerpunkte im "Food Report 2018" der umtriebigen Hanni Rützler und ihres Zukunftsinstituts. Auch die violette philippinische Ube-Yamswurzel, veganen (Hefe-)Käse, De-Processing (möglichst unbearbeitete Lebensmittel) und weibliche Connaisseurs in der Spitzengastronomie gehören für die Genussforscherin zu den Mega-Ernährungstrends. Kurzum: Wer sich halbrohen Ube-Hummus mit Hefe-Falafel von einer Sterneköchin ans Hotelfrühstücksbett bringen lässt, explodiert wahrscheinlich umgehend in Millionen kleine Fresszellen - denn so viele Foodtrends auf einmal hält ja keiner aus.

Andererseits ist ein ordentliches "Bread & Breakfast" bis in den frühen Abend hinein nicht zu verachten, gern mit einem halben Tisch voll feinster Mezze-Schüsselchen: Ottolenghi-Naschereien von Kibbeh über Rosenwasserkarotten und Fatteh bis hin zum frischen Taboulé. Noch spannender aber ist der Levante-Einfluss auf die sich stetig arabisierende junge Küche Israels. Auch hier bricht die klassische Menüstruktur mehr und mehr auf in Richtung gemeinsam geteilter Schälchenleckereien, die im Dutzend gleichzeitig auf den Tisch kommen.

Ein kulinarischer Wonnebrocken

Beide Trends vereinen sich in dem Lieblingsfrühstück vieler Bewohner der arabischen Mittelmeerküste: die Tomaten-Eier-Pfanne Shakshuka. Durch die arabisch-hebräische Herkunft dieses warmen, sättigenden, aber nicht plattmachenden Frühstücks ist die europäische Schreibweise Geschmackssache, aber auch als "Schakschuka" oder "Shakshouka" kann die Speise nicht nur als Israels Nationalfrühstück, sondern auch zu anderen Tageszeiten ein kulinarischer Wonnebrocken sein.

Unser heutiges Hobbyküchenrezept ist auch ein Grundpfeiler der Speisekarte der beiden Breakfast-Restaurants "Benedict" in Tel Aviv. Ein gleichnamiger Ableger offeriert inzwischen auch in Berlin rund um die Uhr diverse typische (nicht nur levantische) Morgenessen von Croque Madame über britisches Bohnengematsche, gewagte Pancake-Türme, Berliner Eisbeinstullen mit Pulled Pork bis hin zu - schnuppern wir da schon wieder einen neuen Foodtrend? - Omeletts, die als "Egg Balls" serviert werden.

Weitaus klassischer ist dagegen das Konzept der Shakshuka-Zubereitung. Ein echtes "Originalrezept" gibt es wie meist bei solchen migrationsbeförderten Gerichten - wahrscheinlich wurde es von eingewanderten maghrebinischen Juden nach Jerusalem und Tel Aviv gebracht - nicht. Einigkeit besteht allerdings bei den Basiszutaten Tomaten, Zwiebeln und rohen Eiern.

Zunächst werden die klein geschnittenen Zwiebeln zusammen mit möglichen weiteren Zutaten wie Knoblauch oder Paprikaschoten in einer schweren Eisenpfanne gedünstet, danach folgen Tomatenwürfel und etwas Tomatenmark, die eine gute Viertelstunde schön matschig einkochen. Neben Pfeffer und Salz sind Kreuzkümmel, Koriandersaat, Schwarzkümmel, Chili oder einschlägige Mischungen/Pasten wie Baharat und Harissa die gängigen Aromaten, wobei man die Tomatenmasse nicht zu scharf würzen sollte, wenn sie als Frühstück dient.

Wenn die rote Pampe dicklich genug eingekocht ist, drückt man mit einem Esslöffel Mulden hinein, in die die rohen Eier eingeschlagen werden. Beim Vermischen des Eiklars mit der Sauce darf nachgeholfen werden, ansonsten ist das Shakshuka servierfertig, wenn das Eiweiß fest, der Dotter aber noch zähflüssig ist - ein Konzept, das auch im spanischen "Pisto" funktioniert.

In Israel wird meist Besteck mit aufgedeckt und der Pfannenrest mit einem Stück Fladenbrot ausgewischt. In vielen arabischen Ländern lässt man Löffel und Gabel gleich in der Schublade, denn Speisen wie das Shakshuka lassen sich bequem auch nur mit Brot als Aufnahmemedium verspeisen. Mit ein bisschen Küchengeschick wird die Speise dann fast so lecker wie bei Bino Gabso alias Dr. Shakshuka in Tel Aviv, an deren authentischer Zubereitung Tim Mälzers Kitchen-Impossible-Gegner Hans Neuner vor einem Jahr erst kläglich scheiterte und dann von den milden Juroren doch noch freundlich bewertet wurde.