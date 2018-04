Spargeltopf mit Morcheln und Pimpinelle So schmeckt der Frühling

Die häufig auch als Pimpernelle, Kleiner Wiesenknopf oder Drachenblut gehandelte Pimpinelle ist an der Seite von Borretsch, Kerbel, Kresse, Petersilie, Sauerampfer und Schnittlauch das siebte Kraut des Originalrezeptes der berühmten "Frankfurter Grünen Sauce". Die ist zwar von Frühjahr bis Herbst auf den Speisekarten zu finden, schmeckt aber am besten, wenn die Kräuter gerade frisch gewachsen sind - also von Mitte April bis Ende Mai.

Hoppla: War das nicht auch die Spargelsaison? Und noch dazu die kurze Jahreszeit, in der man die von Feinschmeckern nach den Trüffeln begehrtesten und mit Kilopreisen von bis zu 100 Euro teuersten Speisepilze Europas - die Speisemorcheln - frisch auf dem Wochenmarkt kaufen kann? Und auch die herzhaften Kräuterblätter der wegen des diesjährig langanhaltend kalten Wetters erst jetzt zu Ernte-werter Größe wachsende Pimpinelle hat nur Saison bis Ende April. Erst im Hochsommer wirft die früher in ganz Mitteleuropa beliebte, heute aber fast nur noch im Großraum Frankfurt wirtschaftlich genutzte Pflanze (beim Kräuterhändler auf Vorbestellung erhältlich) wieder Essbares ab - die leuchtend zitrusgelben Blüten im August.

Blätter wie Blüten waren im Mittelalter hochgeschätzte Bestandteile der Kräutermedizin und halfen angeblich gegen Blutvergiftungen, Durchfall, Grippe, Halsentzündungen und Sodbrennen. Als Paste galt sie lange Zeit als Mittel der Wahl zur Erstversorgung der nach Schlachten sehr häufig zu behandelnden Schnittverletzungen. In der Schulmedizin wird die Pimpinelle heute vor allem in der Asthma-Therapie eingesetzt. Und eine weitere Wirkung kommt uns im Moment ganz besonders entgegen: Die ätherischen Öle helfen beim Vertreiben der Frühjahrsmüdigkeit.

Unser heutiges Rezept "Spargeltopf mit Morcheln und Pimpinelle" eignet sich besonders für die zu Erntebeginn noch nicht auf der Höhe ihres Aromenzenit stehenden Stangen, und ist mit wenigen Änderungen sowohl vegan als auch für Laktovegetarier zügig realisierbar. In der veganen Variante einfach hochwertiges, kalt gepresstes Haselnussöl statt der Butter und einen veganen Schmand-Ersatz einsetzen. Ein wesentlicher Geschmacksträger unserer Morchelsauce ist der verwendete Marsalawein. Hier müssen tierproduktablehnende Hobbyköche darauf achten, dass er nicht mit Eigelb versetzt ist.

Immer haarscharf am Pilztod vorbei

Und alle müssen wiederum darauf achten, dass sie nicht statt Morcheln andere, fast identisch aussehende Giftpilze auftischen. Beim Gemüsehändler wird das nicht passieren, aber Pilzsammler finden in diesen Wochen auf Waldlichtungen und an Bachläufen auch viele wild wachsende Morcheln. Doch der Pflücker sollte sich schon absolut sicher sein, ob Morchella esculenta (Speisemorchel) bzw. Morchella conica (Spitzmorchel) in sein Körbchen legt.

Salatkraut mit Heilwirkung Kann kein Zufall sein, dass das, was im Moment gleichzeitig frisch aus der Erde wächst und gedeiht, auch kulinarisch wunderschön zusammenpasst: Wagner-Rezept für "Spargeltopf mit Morcheln und Pimpinelle". In den meisten Fällen werden die jungen Mini-Kartöffelchen mit Schale gekocht und gegessen. Für dieses Rezept aber werden sie geschält, damit sie sich mit dem Kochfond vollsaugen können. Hochpreisig, aber hochdelikat: Die ausschließlich in diesen Wochen verfügbaren frischen Morcheln sollten nur mit einer Pilzbürste von Sand und Schmutz gereinigt werden. Die ersten Stangen, die das Licht der Frühjahressonne sehen, haben noch nicht das volle Spargelaroma entwickelt und eignen sich deshalb sehr gut für Mischgerichte wie dieses. Seit Jahrhunderten bewährt ist die Kochkombination mit Butter und Wein, um die fett-, alkohol- und säurelöslichen Aromabestandteile der Morcheln zu aktivieren. Das Salatkraut Pimpinelle an der Seite von Kerbel, Borretsch, Kresse, Petersilie, Sauerampfer und Schnittlauch der siebte Bestandteil des Originalrezeptes der berühmten "Frankfurter Grünen Sauce".

Denn richtig gefährlich sind die zum Verwechseln ähnlichen Frühjahrslorcheln (Gyromitra esculenta). Deren Rohverzehr ist tödlich, und selbst nach dem Kochen oder Trocknen kann eine heftige Blutvergiftung die Folge sein. Gepflückt werden darf generell nur für den Privatverbrauch, weil diese Pilze in Deutschland unter Naturschutz stehen.

Auf keinen Fall aber sollten sich Pilzfreunde den Genuss der nur kurze Zeit verfügbaren frischen Morchellas (ebenfalls nicht roh verzehren!) entgehen lassen, denn die ganzjährig für ähnlich großes Geld angebotene Trockenvariante konserviert zwar ganz gut das leicht animalische Aroma, verschweigt aber die wunderbar süßlichen Noten der Frischware und zeigt statt dessen einen dominanten rauchigen Geschmack.

Seit Jahrhunderten bewährt ist die Kochkombination mit Butter und Madeira-Wein, um die fett-, alkohol- und säurelöslichen Aromabestandteile der Morcheln zu aktivieren. Noch ein bisschen tiefer lässt sich dieser Geschmack anlegen, wenn man erst einen kleineren Teil der Pilze fein gehackt in einem ersten Ansatz dünstet und den Rest später mit dem Fond zugibt. Statt Madeira benutzen wir den etwas süßeren Marsala-Wein, der vor allem die karamelligen Anteile des Pilz-Eigengeschmacks hebt und somit eine delikate Ergänzung zu den herben Bitternoten des frühen Spargels und den frischen, leicht an Salatgurken erinnernden Pimpinelle-Aromen bietet.