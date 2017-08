Tagliatelle mit Rucolapesto Bitterstoff, aus dem die Träume sind

Es gibt nur wenig Völker in Europa, die so viel über ihr Essen reden wie die Italiener. Was man heute Abend essen könne, was man schon lang nicht mehr gegessen habe, was man im Süden (oder Norden, je nach Perspektive) doch für seltsame Dinge esse bis hin zu Kichererbsen mit Nudeln (Süden) oder sogar Frischei im Risotto - Santi Numi! Was man längst mal wieder hätte essen sollen, was man stattdessen gestern Mittag habe essen müssen. Und so weiter.

Wenn sie schon ihr Nationalheiligtum Pasta nicht selbst erfunden haben - die ältesten schriftlichen Belege über die Herstellung und den Verzehr von Nudeln stammen aus den Zeiten der chinesischen Han-Dynastie vor rund 2000 Jahren - ist doch kaum eine Nation zu Recht so stolz auf ihre Zutaten und Speisen, von denen viele leider erst sehr spät ihren Weg nach Norden fanden.

Zum Beispiel die vielen Variationen der mediterranen Zichorie, die uns Deutschen Jahrzehnte lang zu bitter war, so dass wir allenfalls ein paar Blattstreifchen vom roten Radicchio in unseren Mischsalaten duldeten. Dabei ist es gerade der für diese Pflanzengruppe typische Bitterstoff Lactucopikrin, dem heilende und entwässernde Wirkungen nachgesagt werden. Die Samen des Radicchio Rosso di Treviso, erkennbar an den kräftigen weißen Rippen der roten Blätter, wurden sogar 1998 bei der Space-Shuttle-Mission STS-95 auf ihre Keimfähigkeit in der Schwerelosigkeit getestet.

Beim ersten bemannten Marsflug könnten die Weltraumfahrer dann ihren eigenen Radicchio anbauen. Freilich nicht in der Bandbreite, wie er zumeist in der Region Veneto angebaut und auf italienischen Wochenmärkten gehandelt wird: Die Frühsorte Radicchio Rosso di Treviso Precoce zum Beispiel ist ein echter Großkopferter, vor allem im Vergleich zu den erst im Herbst geernteten kleineren "Tardivo"-Köpfen. Beide ähneln ihren belgisch-französischen Chicorée-Vettern mit dominanten Rippen und sehr kleinen Blättchen.

Exakt anders herum wächst der Radicchio Variegato di Castelfranco mit großen, spektakulär weinrot gesprenkelten Blättern - ebenso wie der "Treviso" längst von der EU als IGP (Indicazione Geografica Protetta - Geschützte geographische Angabe) geadelt. Wenn der Radicchio hellgrün gemusterte rote Blätter hat, ist es ein "Variegato di Chioggia", während der "Bianco di Lusia" einen runden Kopf aus hellgrünen Blättern hat.

Verbitterte Rotköpfe und pfeffrige Schmalblättler

Ähnlich wie der Radicchio, der bis in die 1980er so gut wie nur südlich der Alpen angebaut wurde, verhält es sich mit dem eigentlichen Hauptdarsteller unseres heutigen Pasta-Gerichtes "Tagliatelle mit Rucolapesto, Coppa und Radicchio": Lange in Vergessenheit geraten, kam die Rauke als italienischer Modesalat Rucola nach Deutschland zurück. Vor allem die dunkleren, älteren Blätter enthalten viel von dem Senföl Glucoerucin. Das macht sie teilweise so scharf wie milde Pfeffersorten.

Die senfartig-spitze Schärfe ("Senfrauke") war bereits im alten Ägypten beliebt. Später brachten die Römer, die sie für ein Aphrodisiakum hielten, diese Nutzpflanze auch ins nördlichere Europa. Im Mittelalter wurde daraus die weitaus besser an das deutlich rauhere Klima angepasste Sorte "Schmalblättriger Doppelsame" (Diplotaxis tenuifolia) gezüchtet. Bis heute ist das auch die in Deutschland am häufigsten angebotene Art.

In der Zubereitung ist die Rauke mit ihren starken Zellstrukturen eher gutmütig, sie verzeiht nur zwei Misshandlungen niemals. Erstens: die herrlich pfeffrige Schärfe geht beim Erhitzen oder zu langem Lagern in Flüssigkeit verloren. Also am besten frisch und roh als Salat verzehren oder als Pesto erst am Tisch unter die heiße Pasta rühren. Und zweitens - aber das gilt für fast alle Kräuter - darf die Rauke für Pesto nie im Mixer püriert werden, denn dabei werden die Blätter bitter.

Hier sollte man sich an die Erfinder halten: In Italien wird die Pesto ausschließlich im Mörser zerstampft ("pestare"), was auch die kräftigen ätherisch-scharfen Noten des Rucola aktiviert und im mitverarbeiteten Öl ein paar Tage bewahrt.

Buon appetito!