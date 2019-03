Fast Food ist in den "Ohne-Wochen", die sich für viele Verzichtler nun so langsam unangenehm in die Länge ziehen, eigentlich ein No Go. Zum Glück gibt es das kreative Londoner Koch-Duo Henry Firth und Ian Theasby, deren wunderbares Buch "Bosh!" wir bereits an dieser Stelle ausgiebig bejubelt haben. Die Ideen des Duos sind immer hilfreich bei der Übersetzung klassischer Rezepte in die fleischlose Variante: Ihre Buffalo-Wings zum Beispiel sind aus Blumenkohlröschen und versuchen erst gar nicht, den Hühnchengeschmack nachzuahmen.

Das Rezept ist aber auch für Fleischfreunde eine überraschend mundfeine Idee, die sich noch dazu prima skalieren lässt - vom Finger Food über Vorspeise bis hin zum sättigenden Hauptgericht. Die perfekten Dips dazu (und auch für klassische Buffalos) sind neben BBQ-Sauce und Guacamole, Limetten-basierte Tunken, Spring-Roll-Soße sowie der in den USA gern dazu gereichte Bluecheese-Dip aus Joghurt und Blauschimmelkäse (idealerweise mit kleinen Käsebröckchen, die Amerikaner sagen dann "chunky"). Eine perfekte Basismasse für weitere Verfeinerungen aller Arten von BBQ-Dips bietet auch das Drei-Komponenten-System unserer Hobbyküchen-Tomatensauce.

Salat aus der Zeit, als New York noch holländisch war

Für ordentliche, aber noch immer Fastenzeit-kompatible Sättigung sorgt ein knackig-cremiger Coleslaw - in den USA die wohl am weitesten verbreitete Salatbeilage zu Steak, Fried Chicken oder Pulled Pork. Vor allem in und um New York ist die Kohl-Karotten-Mayo-Mischung an jeder Ecke zu haben, in den "kosher delis" und an den Stadionständen der Yankees sogar als eigenständiger Snack.

Der Coleslaw wird oft als die amerikanische Antwort auf den europäischen Krautsalat bezeichnet, was historisch gesehen nicht ganz richtig ist. Schließlich waren es holländische Siedler, die an den Ufern des Hudson River Mitte des 17. Jahrhunderts rings um ihre Koloniehauptstadt Nieuw Amsterdam im großen Stil Kohlköpfe anbauten, aus denen sie unter anderem ihren "koolsla" zubereiteten - vor der Erfindung der Mayonnaise im 19. Jahrhundert noch klassisch mit Essig und Speiseöl angemacht. Erst nach der Eroberung des Küstenstreifens durch die Briten und die Umbenennung in "New York" mutierte das Krautgericht nach und nach zum Coleslaw.

Das seit über 100 Jahren nahezu unveränderte Basisrezept des Krauters ist mit den Zutaten Kohl, Möhren, Essig, Zucker, Salz, Pfeffer und Mayonnaise überschaubar, und bei den großen Imbissketten von KFC bis Hard Rock Cafe meist auch ohne große Varianten im Angebot. Noch nicht einmal das legendäre "Katz's Delicatessen" gibt mehr als ein paar gehackte Zwiebeln dazu.

Andererseits tummeln sich überall auf der Welt Tausende von Rezepturen, die das Grundprinzip des Salates - knackiger Biss trifft auf cremiges Mundgefühl - sinnvoll weiterdeklinieren. So können hauchdünne Streifen von Äpfeln Fruchtigkeit hinzufügen, Sellerie und Fenchel weitere gemüsige Noten, bunter Kohl oder Paprika Farbe - und für die Dressings gibt es längst kalorienarme Alternativen mit Joghurt oder Buttermilch.

Und je nach Wahl der Creme wird denn auch unser heutiger Hobbyküchensnack "Blumenkohl-Buffalos mit BBQ-Dip und Coleslaw" zu einem feinen Gaumenspaß für Veganer, Ovo-Lacto-Veggies oder Allesesser, die bis Ostern auf alles Mögliche zu verzichten gelobt haben. Nur nicht auf den Genuss.