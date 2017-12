Veggie-Weihnachtsbraten aus Nüssen und Pilzen Der Nusshacker

"Christmas Tree, Oh Christmas Tree, what is under you for me?" - das ist nicht überall bei unseren europäischen Nachbarn das Lieblingslied an Heiligabend. In den Niederlanden zum Beispiel wird an "Kerstmis" zwar geschlemmt, bis der Gürtel spannt, große Geschenke gibt es aber eher nicht. Auf die Festtafel kommt - neben Wild oder Rinderbraten - am Liebsten die Raclette-Abart "Gourmetten". Bei der kommt kein Käse in die Pfännchen, aber alle möglichen Beilagen zu den oben auf der Bratplatte gegarten kleinen Filets von Fleisch und Fisch.

Auf Geschenke müssen die Kinder in Spanien etwas länger warten. "Nochebuena" ist ein stinknormaler Arbeitstag. Doch am 25. und 26. gibt es kulinarisch kein Halten mehr. Man schmeißt das letzte Geld zusammen und kauft einen ganzen Iberico-Schinken, der auch schon mal über 400 Euro kosten kann und meist vom Herr des Hauses hauchdünn aufgeschnitten wird. Als zweite Vorspeise folgt oft ein Fischeintopf, eine Knoblauchsuppe oder "Pulpo a la Gallega", danach ein ganzes, kross gebratenes Spanferkel oder ein gefüllter Kapaun. Und wer sich jetzt nicht mehr wehren kann, kriegt auch noch ein Stückchen "Turròn" herunter, die Zahnfee-Bombe aus Mandeln, Honig und Puderzucker.

Wie sieht´s sonstwo aus?

Erst am 6. Januar - hier sind die Spanier bibeltreuer als der Rest Europas - bringen die Heiligen Drei Könige ihre Gaben. So lange wollen die Isländer nicht warten, im hohen Norden kommen schon ab dem 12. Dezember die Jólasveinar, 13 raue Weihnachtskerle, von den dunklen Bergen Dimmuborgir herab und verteilen die Geschenke. An den Feiertagen kommen dann selbst gejagte Schneehühner auf den Tisch, häufiger aber allerlei Geräuchertes von Schwein, Hammel oder Fisch.

Auch in Dänemark beginnt man etwas früher, genauer gesagt am "kleinen Heiligabend" des 23. Dezembers. An diesem "Lille juleaften" wird der Baum geschmückt und der "Risengrød" (Reisbrei) mit jeder Menge Gløgg heruntergespült. In vielen Familien versteckt man in einer der Portionen eine Mandel. Wer sie findet, bekommt ein Extra-Geschenk, muss bis dahin aber jede Menge gefüllte Ente oder Gans mit Weißkohl und kandierten Kartoffeln bewältigt haben.

Weniger Arbeit machen sich die Schweizer. Sie sitzen lieber gemütlich bei einem "Fondue Chinoise" gemeinsam um den großen Familientisch und garen an langen Gabeln dünn aufgeschnittenes Fleisch von Pute, Rind und Pferd in der Brühe. Weil sich dieses Gericht so gut vorbereiten lässt, werden auch in Deutschland viele Fondue-Sets am 24. Dezember aus dem Keller geholt, dann allerdings häufig mit heißem Öl gefüllt. Dagegen ist der andere Heiligabendklassiker - Würstchen mit Kartoffelsalat - schon fast ein Diät-Essen.

Gute Braten, gute Taten

Doch spätestens am ersten Weihnachtstag muss auch hierzulande groß aufgekocht werden, die Röhre muss rauchen. Denn schon Wilhelm Busch reimte völlig realistisch "Es wird mit Recht ein guter Braten gerechnet zu den guten Taten." Und weil Weihnachten nicht zuletzt auch ein Fest der Nächstenliebe sein will, wollen wir jene Mitglieder unserer großen Ernährungspatchwork-Familien nicht ausschließen, die trotz aller verlockender Gänsebratengerüche partout kein Fleisch essen wollen. Und nein, liebe Omi, auch kein Hühnchen.

Unser alternatives Schmorofenrezept für Heiligabend oder einen der Feiertage ist ein "Veggie-Weihnachtsbraten Wellington mit Pilzsauce". Unser "Wellington" erhebt erst gar nicht den Anspruch, irgendeine Fleisch-Substitution zu sein - hier ist vegetarisches Gourmetessen ganz nah bei sich selbst. Das macht in der Küche zugegebenermaßen einige Arbeit und rentiert sich erst ab drei Fleischverweigerern an der Familientafel.

Wer neu ist in diesem Genre und bislang nur Tierisches im Ofen hatte, sollte bei den Sonderbewirtungsgästen unbedingt noch deren Einstellung zu den Themen "Eier" und "Sahne" abfragen. Wird beides verneint, einfach vegane Ersatzprodukte einsetzen für die Bindung der Bratenfarce (Ei-Ersatzpulver) und der Saucensahne (Sojacreme, falls es keine Sahne auf Mandelbasis gibt).

So wird sich der alljährliche Familienstreit zumindest nicht am Thema Weihnachtsbraten entzünden.