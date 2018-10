Waldpilz-Quitten-Ragout Das hat Stiel

Angesichts der 150 giftigen Pilzarten in Deutschland greifen die meisten Freunde des typisch erdigen Geschmacks vorsorglich lieber gleich zu Zuchtware. Doch auch die ansehnlichsten Kultivierten wie Austernpilze, Champignons aller Art, Kräuterseitlinge, Shiitake, Pom Pom oder die lustigen weißen Enoki haben auf Dauer ein Problem: sie reichen aromatisch nicht an den Wildwuchs heran.

Vor den ersten Frösten, die traditionell die Sammelzeit beenden, werden kundige Pilzfreunde trotz des für ihr Hobby eigentlich zu langen, trockenen und heißen Sommers in diesen Wochen noch jede Menge volle Bastkörbe nach Hause tragen und den Inhalt - stets auf eigene Gefahr - verputzen. Wer sich sicher ist, den wollen wir an dieser Stelle nicht aufhalten.

Für den Rest bietet der gehobene Fruchthandel im Moment ein großes Angebot von Wild- und Waldpilzen an. Nicht billig, da müssen wir uns nichts vormachen. Im Zweifelsfall aber billiger als eine langwierige Entgiftungskur im Krankenhaus.

Und selbst bei den im Handel oder auf einschlägigen (und vertrauenswürdigen) Wochenmarktständen erhältlichen Waldpilzen ist Vorsicht angebracht. Pfifferlinge, Braune Kräuter-Seitlinge, Judasohren, Steinpilze, Herbsttrompete, Semmelstoppelpilze, Maronenröhrlinge, Edelreizker oder Kastanienseitlinge sollten so frisch wie möglich sein. Denn bei den Zersetzungsprozessen der Eiweiße können Abbauprodukte entstehen, auf die unser Körper mit Übelkeit und Brechdurchfall reagiert. Und das zum Teil sogar, obwohl die vom Gesundheitsministerium empfohlene Mindest-Erhitzungszeit von 20 Minuten eingehalten wurde.

Deshalb Wildpilze unbedingt möglichst frisch einkaufen, vor der Zubereitung abbürsten oder mit einem feuchten Tuch abreiben und gasige oder klebrige Stellen auch an den Kappen großzügig entfernen. Allzu viel Kochflüssigkeit verwässert den Geschmack und wird auch gar nicht benötigt, weil Pilze zu über 90 Prozent aus Wasser bestehen. Deshalb garen wir sie für unser heutiges Rezept "Waldpilz-Quitten-Ragout mit Spätzle" auch primär in Butter mit ein wenig Fond.

Wenn Quitten zu Mimosen werden

Die im Moment ebenfalls reifen Quitten sind gesundheitlich harmlos und bringen eine kulinarisch interessante mürbe Fruchtsäure in die Speise. Allerdings sind sie wahre Oxidations-Mimosen: Noch während des Kleinschneidens und Würfelns läuft das Fruchtfleisch blitzeschnell braun an. Das ist in unserem Fall bei den Quittenwürfeln für das später ohnehin in gedeckten Herbst-Tönen auf den Teller kommende Ragout ziemlich egal, das verkocht sich im Laufe der Garung. Die am Ende als Zigarrenröllchen zur Garnierung gehörenden Quittenscheiben dagegen schützen wir durch Einlegen in Zitronenwasser vor diesem auch "Enzymatische Bräunung" genannten Prozess.

Das Anlaufen ist nicht gesundheitsschädlich, verwandelt angeschnittenes Obst wie zum Beispiel auch Äpfel, Birnen oder Bananen aber rasch in alt aussehende Lebensmittel. Dabei macht die Pflanze nichts anderes, als Mikroorganismen abzuwehren, die das nicht mehr von der Schale geschützte Fruchtfleisch angreifen könnten.

Beim Anschnitt oder Aufbrechen der Frucht setzen sich freigewordene pflanzeneigene Polyphenoloxidasen (Enzyme) in Marsch und wandeln Diphenole im Zellsaft in bräunliche Chinone um. Die sind für den Menschen absolut unbedenklich, für pathogene Bakterien aber giftig.

Das Rezept ist übrigens auch für Vegetarier problemlos kochbar: Einfach salzarme Gemüsebrühe statt Kalbsfond nehmen, Butter mit Nussölen ersetzen und anstelle der Eiernudeln Spätzle mit Sprudelwasser, Öl, etwas Kurkuma, einem Teelöffel Johannisbrotkernmehl und zwei Esslöffeln Hartweizengrieß im Teig zubereiten. Hier empfiehlt sich ein Spätzlehobel oder die Anschaffung des "Spätzlewunder".