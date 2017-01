Pasta "Alla Norma" Gemüse mit Haut und Haar

Vor etwas weniger als einem Jahr erschien erstmals in deutscher Übersetzung das in der "America's Test Kitchen" in Boston entstandene Buch "Gemüse" als zweiter Teil der Serie "Perfektion. Die Wissenschaft des guten Kochens" - trotz Dutzender kunterbunter Veröffentlichungen zum Thema "Kraut & Rüben" von Smoothie über Veganes Backen bis zu unzähligen Selbstoptimierungsratgebern nach wie vor das Referenzwerk aller wirklich ernsthaft kochenden Pflanzenzubereiter.

Eher eine Ergänzung denn eine Konkurrenz zu "Gemüse" ist "Leaf to Root: Alles vom Gemüse essen" des dreiköpfigen Schweizer Rechercheteams Kern/Haag/Müller. Ziel ihrer Neugierde: Müssen vermeintlich "minderwertige" Pflanzenanteile wie Tomatenrispe, Melonenschale, Blumenkohlstrunk, Radieschenkraut, Federkohlwurzel oder Artischockenblatt wirklich zwangsläufig in der Biotonne landen? Die Antwort fand Esther Kern (Foodjournalistin) gemeinsam mit dem Starfotografen Sylvan Müller und dem prominenten Veggie-Koch Pascal Haag (bekannt aus dem "Hiltl", dem ältesten vegetarischen Restaurant der Welt in Zürich) vor allem im Umfeld der Sterneküchen.

Kern des Buches sind neben 70 ausgesprochen spannenden und oft überraschenden Rezepten etliche ausführliche Interviews mit Gemüseverstehern wie Yves Ollech und Andree Köthe vom Nürnberger Zweisterner "Essigbrätlein", Søren Wiuff, Hauslieferant des Kopenhagener "Noma" (bis vor kurzem "Bestes Restaurant der Welt") oder dem österreichischen Haubenkoch und Begründer der New-Green-Cooking-Bewegung Johann Reisinger. Das tiefe Wissen dieser Informanten floss auch bei dem Kompendium ein, in dem bei 50 beliebten Pflanzen von Ananas bis Weißkohl auch die "Second Cuts" wie Blatt, Blüte, Haut, Trieb, Wurzel oder Saat auf ihren kulinarischen Wert abgeklopft werden.

Die Konsequenz, mit der das Autorentrio das Alles-ist-essbar-Konzept durchdekliniert, ist bislang unerreicht und empfiehlt "Leaf to Root" als einen unentbehrlichen Bewohner in den Regalen der nach Vertiefung strebenden Kochschaffenden - sogar gemüseinteressierte Sterneköche werden hier wertvolle Anregungen und Tabubrüche mit vermeintlich "giftigen", in Wahrheit aber den Gaumen immens anregenden Pflanzenteilen finden.

Blatt zu Nase, Wurzel zu Schwanz

Diese Ernsthaftigkeit macht das Buch zu einer der wenigen auch für flexitarisch kochende Profis und Intensiv-Hobbyisten akzeptablen vegetarischen Entsprechungen des großen Nase-Schwanz-Fleischtrends und dessen aufwändigen aktuellen Neuerscheinungen wie das Werk "Nose To Tail" aus der Reihe der Fachbücher der Zeitschrift "Beef!".

Doch wir wollen unsere Schlachttiere noch eine Woche am Leben lassen und kochen heute eines der schmackhaftesten Veggie-Nudelrezepte Siziliens, das mit enormem Druck auf die Umami-Knospen sogar im kalten Winter jede Menge Sonne in den Bauch bringen kann. Die Sugo-Zubereitung "Alla Norma" basiert darauf, die ansonsten geschmacklich ja eher zurückhaltenden Auberginen zu kulinarischer Höchstform auflaufen zu lassen.

Der Trick ist zweigeteilt: Die eine Frucht wird sehr klein gewürfelt, mit relativ wenig Öl kross in der Pfanne gebraten und erst direkt vor dem Servieren unter die Sauce gehoben. Die andere Aubergine wird ähnlich wie bei Baba Ganoush im Ofen gebacken, ausgekratzt und als Paste weiterverarbeitet. Ihren Namen hat die Speise von der Oper "Norma" des in Catania geborenen Komponisten Vincenzo Bellini. Das Stück war bei seinen Landsleuten so beliebt, dass es umgangssprachlich alle möglichen Superlative ausdrückte - die Auberginensauce zum Beispiel war im 19. Jahrhundert "eine echte Norma".

Meistens wird diese Sugo zu möglichst dicken Penne gereicht, wir dagegen füllen die süditalienischen Schneckennudeln Lumaconi (Lumaca = Schnecke) damit. Diese Pasta kann entweder ungekocht mit einer sehr liquiden Sauce befüllt und im Ofen weich geschmort werden. Bei unserer eher stückigen "Norma" empfiehlt sich aber ein kurzes Vorkochen knapp unter die al-dente-Garstufe. Im Original wird der leicht gereifte Lakenkäse "Ricotta salata" über die fertig auf Tellern angerichtete Speise gehobelt, es kann aber auch ein guter Schafskäse benutzt werden. Damit bleibt das Gericht für Laktovegetarier essbar, Veganer können die Pasta einfach ohne das Topping genießen.