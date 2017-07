Rezept für "Pizza fritta" Margherita aus dem Ölbad

Notorische Kalorienzähler sollten sofort ihren "Wir bestaunen eine komische Spezies"-Modus anschalten und alles hier als wüste Exotik ansehen. Oder sie lernen, mit sehr hohen Zahlen zu rechnen. Während eine kleine (350 Gramm) Portion Margherita schon satte 800 Kilokalorien auf die Hüften bringt, löst das bei den Bewohnern Neapels nur ein müdes Lächeln aus. Denn dort flutscht der Teig gern auch mal in die Fritteuse.

Natürlich kommt auch in Neapel die Pizza normalerweise aus dem heißen, mit echtem Holz auf 500 Grad aufgeheizten Backofen. Als Street Food werden die Fladen am Straßenrand aber gern auch direkt aus einem sprudelnden Ölbad gereicht. Die Spezialität "Pizza fritta", oder bei kleineren Stücken "Pizzetta fritta", ist derart neapolitanisch, dass man sie schon hundert Kilometer weiter nördlich kaum mehr findet.

Wie so oft bei leckeren, kalorienstrotzenden Fingerfoods stammt die "Basso-Pizza" aus der "Cucina dei poveri": Sie ist in klassisches Arme-Leute-Essen jener Neapolitaner, die vor einigen Jahrzehnten in winzigen Ein-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnungen ("bassi") lebten und sich direkt aus ihren Kleinküchen ein Zubrot verdienten. Anfangs handelte es sich dabei vor allem um angestellte Pizzabäcker, die an ihrem freien Tag ein paar schnelle heiße Fladen an Passanten verkauften.

Weil sie Zuhause keinen großen Holzofen hatten, wurden die Pizzen einfach in schwimmendem Sonnenblumenöl frittiert, heiß mit etwas Tomatensauce und Käse belegt oder direkt als gefüllte Mini-Calzone ins Öl geworfen. Solche oft erst eine Woche später bezahlten Köstlichkeiten frittierte auch Sophia Loren im zweiten Teil des 1954er Episodenfilm "Das Gold von Neapel". Der Name der Episode: "Pizza e credito" (Pizza auf Kredit).

Futter aus der Fettpresse

Inzwischen sind die "bassi" verwaist oder gentrifiziert, doch in den klassischen Arbeitervierteln Neapels rings um die Piazza Carità gibt es noch Dutzende Pizzerien, die statt eines Holzofens nur eine gemauerte 30-Liter-Fritteuse betreiben. Die gefüllte Pizza Fritta verkaufen sie meist für angesichts des Nährwerts eher unangemessene drei bis fünf Euro.

Natürlich gelten auch bei der Fritteusen-Pizza die zentralen Grundregeln zum guten Gelingen: Zeit in der Teigführung und brutale Temperaturen bei der Zubereitung. Wer in einem Rezept auf italienische Mehlsorten wie "tipo 00" oder "tipo 0" stößt, muss keinen Flug nach Rom buchen - sie entsprechen den Mahlgraden unserer Type 405 beziehungsweise 550. Viel wichtiger ist es, den Teig bei den drei Bearbeitungsstufen wirklich kräftig und lange zu kneten, um das Gluten zu aktivieren, das den Teig elastisch macht.

Genauso viel Aufmerksamkeit verdienen die Gehzeiten zwischen den Knetphasen. Sie bieten den Hefezellen die Möglichkeit zum Stoffwechseln, wobei sie den Teig von innen mit Kohlendioxid aufblasen und aufgehen lassen. Anschließend kommt die Temperatur ins Spiel. Echte Highend-Pizza lässt sich unter 300 Grad nicht backen, besser sind noch höhere, trockene Temperaturen.

Hitze ist denn auch beim Pizzafrittieren entscheidend, weswegen ein Öl verwendet werden sollte, das Temperaturen etwas über 200 Grad erträgt. In Italien nutzen Pizzabäcker meist Sonnenblumenöl. Ein raffiniertes, hocherhitzbares Olivenöl allerdings sorgt für einen markanteren Geschmack. Angenehmer Nebeneffekt: Durch das Frittieren nässt der Boden der fertigen Pizzen kaum, sodass man sie in kleine Stücke geschnitten auch als kaltes Fingerfood auf Partys und Picknicks reichen kann.