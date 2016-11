Rehschulter mit Muskatkürbis und Portweinquitten Wer es Wild will

Wildbret gilt als besonders zartes Fleisch, es ist magerer als Kalb (maximal drei Prozent Fett), und die Muskeln werden durch das Leben in der freien Natur viel stärker bewegt. Es enthält vergleichsweise wenig flachsiges Bindegewebe und seine Kollagene zersetzen sich viel schneller und bei niedrigeren Gartemperaturen als beim Rind. Außerdem ist der Anteil der oxidativen "roten" Muskelfasern höher als bei Schlachttieren, was zu niedrigeren Scherenkräften innerhalb der Faserbündel und dadurch zu generell weicherem Fleisch führt.

Allerdings werden die dafür geeigneten Wild-Teile wie Rücken oder Filet beim Kurzbraten in der Pfanne, Pochieren, Dämpfen oder Sanftgaren im Backofen (Sous Vide ist bei Wild nicht zu empfehlen) trotz der besseren Wasserhaltefähigkeit zwar zart, subjektiv aber nicht saftiger. Denn dafür fehlt das intramuskuläre Fett. Festfasrige, bindegewebsreiche - und damit automatisch auch saftigere - Stücke wie Haxe, Brust oder Hals brauchen längere Garzeiten und höhere Ofentemperaturen und sollten möglichst in aromatischen Flüssigkeiten mit einem etwa gleich hohen Anteil an Säuren und Zuckerstoffen gegart werden - ideal ist eine Mischung aus Portwein, sehr trockenem Rotwein und Wildfond.

Im Sommer kann Wildfleisch auch auf den Grill kommen, beliebt sind Steaks vom Hirsch und Koteletts vom Wildschwein. Leider werden die mageren Fleischteile beim Grillen schneller trocken als es die Fleischhygiene erlaubt: Der "aid-Infodienst" des Ernährungsministeriums empfiehlt mindestens zwei Minuten bei 70 Grad Celsius Kerntemperatur, das Bundesinstitut für Risikobewertung sogar 10 Minuten bei 80 Grad Celsius. Eine geschmorte Rehkeule kann bei 75 Grad Celsius noch herrlich saftig sein, Steaks sind dann aber ein Fall für den Schuster.

Andererseits servieren Sterneköche gerne innen fast noch kaltes, blutig kurzgebratenes Wildfilet oder rohes Carpaccio vom Rehrücken - bei absoluter Frische und korrektem Jagd-Handling kein Problem für alle, die auch rohes Schlachttierfleisch wie zum Beispiel Rindertatar essen dürfen. Andererseits finden sich im Fleisch von Wildtieren unter drei Jahren Alter deutlich mehr Purine als in dunklem Fleisch von Rind und Schwein, was den Harnsäurespiegel im Blut ansteigen lässt und zu Gicht führen kann.

Wildfleisch wird heute nicht mehr "in der Decke" abgehängt, sondern ohne Fell in gut belüfteten Kühlschränken bis zu 16 Tage trocken gereift, was vor allem bei Tieren über zwei Jahren zu deutlich zarteren Küchenergebnissen führt. Jüngere Exemplare brauchen nur drei bis vier Tage Reifungszeit. Portioniert gekauftes Wildfleisch sollte leicht metallisch schimmern, es ist dunkelrot, an der Oberfläche nicht schmierig, hat eine kernige Konsistenz und riecht würzig bis leicht säuerlich.

Hirschhirn für die Jägerkinder

Bei Hirsch, Reh und Gams kommen die Innereien wie Hirn, Zunge, Leber, Herz und Nieren so gut wie nie in den Handel, sie werden fast nur in den Jägerfamilien zubereitet. Weitaus beliebter ist der Rücken als Braten im Ganzen oder in Kurzbrat-Medaillons geteilt, sowie die innen liegenden besonders zarten Filets. Der Hals/Nacken ("Träger") kann zwar im Ganzen geschmort werden, landet aber meist im Gulasch. Klassische Schmorstücke sind die Schulterblätter (ausgelöst auch als Rollbraten), die für Hackfleisch und Sülzen, den Grill, oder entbeint und gerollt zum Schmoren benutzten Rippchen, sowie die Keule.

Auf jeden Fall braucht wirklich frisches Wildfleisch heutzutage kein Beizen oder Einlegen in Essig oder Buttermilch mehr, außer es dient dazu, die traditionellen Wild-Aromaten wie Lorbeer, Wacholder, Piment oder Nelken tiefer im Fleisch zu verankern. Ebenfalls ist das früher übliche Spicken und Bardieren mit Speck aus der Mode gekommen, weil die Fleischzellen dieses Fett nicht aufnehmen und damit saftiger werden. Im Gegenteil: Das Fleisch verliert durch die Spicklöcher noch mehr Flüssigkeit. Auch das Umwickeln mit dünnem Speck entzieht dem Fleisch eher Feuchtigkeit (Ausnahme: Wildgeflügel mit Haut), weil sich bei direktem Braten in der Pfanne die äußerste Schicht nicht schließen kann und unter der Speckhülle Saft austritt.

Der in unserem heutigen Rezept verwendete komplette Vorderlauf ist im Vergleich zu Rücken und Keule ein in deutschen Schmortöpfen sehr selten gesehenes Körperteil. Völlig zu Unrecht, denn die Schulter ("Blatt") zusammen mit der kompletten Haxe gart ja an der maximal möglichen Knochenlänge - und am Knochen schmeckt das Fleisch bekanntlich am besten. Wir reichen saisonal passend ein Püree aus Butternutkürbis und tagelang in Portwein marinierte Quitten anstelle der im Vergleich eher langweiligen Rotweinbirnen dazu. Waidmannsheil!