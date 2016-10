Neue Suppenkochbücher Beste Brühen, erstklassige Eintöpfe

Es war schon im Frühjahr absehbar, dass viele der im vergangenen Winter in Großbritannien und den USA veröffentlichten Suppenkochbücher einige Monate später als deutschsprachige Lizenzausgaben erscheinen werden. Passend zu den ersten Nachtfrösten des Jahres haben wir uns in den einschlägigen Kesseln umgesehen, denn auch einige deutsche Autoren kochen ihr eigenes Süppchen.

Und das gar nicht mal so schlecht, wie das winzige, aber sehr gute Büchlein "Suppe satt!: Seelenwärmer für jede Jahreszeit"* der Gemüse-Versteherin Karen Meyer-Rebentisch zeigt: Auf Taschenformat bringt sie immerhin 50 noch dazu durchweg sehr brauchbare Rezepte unter, die Suppenfreund und -freundin mit saisonal gestaffelten und zur Erntezeit auch meist einfach zu besorgenden Zutaten durch das ganze Jahr führt. Was den Vorteil hat, dass man dieses Buch im Frühjahr nicht ganz hinten ins Regal stellen muss. Besonders interessant sind hier die teilweise überraschenden Kombinationen aus Grundsuppe und Einlagen wie zu Beispiel rasse Gorgonzolabaguettescheiben in der Pastinakencremesuppe, eine Bete-Suppe mit Kokosmilch, schwarze Oliventapenade zu Steckrüben oder Zucchinisuppe mit kleinen Kasslerwürfeln.

Weit über den Suppentellerrand hinaus blicken dagegen die beiden britischen Ernährungstherapeutinnen und TV-Köchinnen Vicki Edgson und Heather Thomas. In "Brühe. Powerfood für Genuss, Gesundheit & Wohlbefinden"* zeigen sie ausführlich, wie man aus Rind, Huhn, Fisch, Gemüse, Wildgeflügel, Krustentieren oder Schweinshaxe kräftige Grundbrühen und Fonds kocht. Im Rezeptteil stehen dann Suppen und Eintöpfe nicht im Vordergrund, sondern sind ein gleichberechtigtes Kapitel neben den vielen anderen kulinarischen Einsatzfeldern von Brühen: zu Saucen und Jus reduziert als Fleischbegleiter, als Kraftgeber für Risotti aus Reis oder vielen anderen hier gezeigten Getreidesorten, als perfekte Kochflüssigkeit für Schmorgerichte bis hin zu Dal- und Curry-Anwendungen. Die mehr als 70 sehr exakten Rezepte zeigen Gerichte aus aller Welt, werden gut erklärt und mit sinnvollen Abwandlungstipps angereichert. Auch für alle Suppenkasper eines der besten Kochbücher dieser Wintersaison.

Was man von "Suppen - Rezepte aus aller Welt"* des in Paris lebenden Traveller-Duos Ulrike Skadow (Autorin) und Nicolas Leser (Fotograf) beim besten Willen nicht behaupten kann. Formal erfüllt das Buch mit seinen 80 Originalrezepten aus tatsächlich allen Kontinenten der Welt zwar sein Titelversprechen. Nur sind leider so gut wie alle Food-Fotos entweder unscharf oder so brutal farbstichig, dass sie allenfalls den Charme von 1970er-Jahren-Büchern ausstrahlen, ohne dabei aber auch nur ein bisschen Retrochic auszustrahlen.

Schlimmer als das Auge aber trifft es den Nachkocher, denn in vielen Rezepten wird gepfuscht. So kann man eine Oxtail Soup notfalls ohne den im Rezept vergessenen Sherry kochen, sicher aber nicht mit Schwarzbier, sofern es kein mildes Stout ist. Hier fehlt der Warnhinweis, dass diese Suppe mit deutschem Schwarzbier unrettbar verbittern wird - ähnlich wie die angeblich ägyptische "Hähnchen-Zitronen-Suppe", bei der Saft von zwei Zitronen eine Dreiviertelstunde mitkocht und dabei nicht minder bitter wird. Das Pesto zur Minestrone wird nicht gemörsert, sondern im Mixer schleimig püriert, die tunesische Fischsuppe "Chorba Frik Bel Hout" mit (im Maghreb unbekannten) Grünkern statt mit Freekeh (grüner Weizen) zubereitet - und der Ostküsten-Muscheltopf "Glam Chowder" wird mit saurer Sahne sämig gemacht. Die gibt es aber, wie den artverwandten Schmand, in den USA nicht zu kaufen und führt zu unnötiger Gaumenirritation, was mit der im Original verwendeten Schlagsahne nicht passiert wäre.

Aber keine Bange, es geht noch schlimmer: Würden Sie als regelmäßiger Leser dieser Kolumne für ein Buch mit 60 Rezepten aus dieser Serie satte zwanzig Euro auf den Tisch legen, wenn sämtliche Rezepte identisch zu den kostenlosen Web-Versionen wären, mit den selben Fotos, noch dazu ohne die Step-Bilder und mit keinerlei weiterführenden Informationen ausgestattet? Eben so ein Machwerk ist das ohne Autorennennung veröffentlichte "Wintersuppen - Wohlfühlgerichte für kalte Tage"*: Sämtliche hier versammelten (sehr guten) Rezepte und Fotos sind nicht nur in den vergangenen Jahren eins zu eins in der Zeitschrift "essen & trinken" erschienen - sie stehen bis heute kostenlos auf den Internetseiten des Verlages.

Dort findet sich denn auch die Erklärung für die Hoffnung, anderswo Verschenktes mittels Buchlizenz versilbern zu können: Laut Anzeigenunterlagen sind 59,3 Prozent der Leser dieses Magazins 50 Jahre und älter. Bleibt nur die Frage: Sind das alles Offliner und doch keine ach so coolen Silversurfer? Unverschämte Frage? Oh, sorry, wir wollten niemanden in die Suppe spucken.

*Karen Meyer-Rebentisch: "Suppe satt!"; BLV Buchverlag; 144 Seiten, 9,99 Euro.

Vicki Edgson und Heather Thomas: "Brühe"; Thorbecke, 176 Seiten, 19,99 Euro.

Ulrike Skadow (Autorin) und Nicolas Leser (Fotograf): "Suppen"; Stiftung Warentest; 176 Seiten; 19,90 Euro

Essen & Trinken: "Wintersuppen"; Fackelträger Verlag ; 144 Seiten, 20 Euro