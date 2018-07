Rezept für Feta-Zucchini-Röllchen Zucchini in der Hauptrolle

In Italien, wo in der Sommersaison das ganze Land gleichzeitig urlaubt, ist dieses Gewächs auf fast jeder Antipasti-Platte . Obwohl die botanischen Vorfahren der Zucchini, die Kürbisse, seit Jahrtausenden von Italienern als Nahrung erkannt werden, ist sie in der heutigen Form ein eher junges Gemüse. Und ein Ur-italienisches.

Denn das erste Bild, auf dem ein Korb mit kleinen Zucchini samt ihrer essbaren Blüten zu sehen sind, malte Ende des 16. Jahrhunderts einer der Campi-Künstlerbrüder in Cremona. In diesem Fall Vincenzo Campi, damals wie heute geschätzt für fast schon fotorealistische Darstellungen von Obst und Gemüse. Kein Wunder, dass Zeitgenossen diesen länglichen Neuzüchtungen den Namen "Kleiner Kürbis" gaben - "Zucca".

Ähnlich wie bei typischen Sommerkürbissen - Patisson, Lady Godiva, Crooknet oder Acorn - schätzten Köche und Esser an der Zucchini die durch Züchtung stark verminderte Bitterkeit. Geschmacklich abgerundet wird das mit Fruchtfleisch und einer essbaren Schale. Das trifft auf alle angebauten Zucchini-Arten zu - vom meistgehandelten Genovese über die leuchtgelben Soleil und Gold Rush, die kugelrunden Tondo Chiaro di Nizza bis hin zur schneeweißen Französin Blanche non Coureuse. Am besten zum Befüllen mit einer Ricottamischung oder Ziegenfrischkäse und anschließendem Frittieren eignen sich die die Blüten der Sorte Costata Romanesco.

Verglichen mit vielen Gemüsesorten schmecken Zucchini weniger intensiv. Das liegt am hohen Wasseranteil, weswegen Zucchinischeiben vor der Zubereitung oft mit viel Salz dehydriert werden. Das empfiehlt sich auch bei der Verwendung als geraspelte Röstis und Gemüsekuchen, beim Braten in Öl, Frittieren in Tempurateig, beim Grillen , oder vor dem Einlegen als Antipasti. Beim Cremesuppenkochen wiederum ist der hohe Wasseranteil genauso ein Vorteil wie bei Ratatouille.

Zucchiniröllchen statt Schwenknacken

Dieses breite Spektrum der Kombinationsmöglichkeiten nutzen wir im sommerlich-mediterranen Rezept für "Zucchini-Carpaccio mit Feta-Röllchen und Quinoasalat". In der rezeptierten Menge ergibt es ein leichtes Hauptgericht für zwei Personen, oder eine Vorspeise für vier. Das Wort "Carpaccio" steht nicht für Fleischeinsatz, sondern für das Speisenprinzip, hauchdünn geschnittene Scheibchen von beliebigen Zutaten auf dem Teller auszubreiten und diese mit Öl oder einer leichten Vinaigrette zu nappieren.

Für das Rezept ist ein scharfer Gemüsehobel oder, noch besser, eine Aufschnittmaschine nötig - eine elektrische Brotschneidemaschine reicht völlig. Grund sind die dünnen Zucchinischeiben für die mit Feta gefüllten Röllchen, die ein versierter Hobbykoch allerdings eventuell noch mit einem Chefmesser freihändig zuschneiden könnte. Das Salz und die Säure in der Marinade sorgen dafür, dass nach vergleichsweise kurzer Marinierzeit die Bitterstoffe der Zucchini weitgehend verschwinden und stattdessen die herbal-süßlichen Aromastoffe nach vorne kommen, die an Apfelschalen, Melonen und Karotten erinnern.

Grasige Kräuteraromen mit einer raffinierten Bitternote

Genau deshalb passt sortenreines Olivenöl hervorragend dazu: Die Picual-Olive vereint, sofern man sie nicht zu lange am Baum lässt, grasige Kräuteraromen mit einer zarten, raffinierten Bitternote, was sie in der Mittelmeerküche zur Geheimwaffe bei allen Gemüsezubereitungen mit eher mild schmeckenden Zutaten macht. Wenn es kalt und ausschließlich mechanisch erzeugt wird, lässt sich ein wunderschönes Thymianaroma ausmachen - das wir mit ein paar Blättchen als Garnitur verstärken, die aber am besten erst direkt vor dem Servieren von den Zweigchen abgestreift werden sollten.