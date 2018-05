Royal Wedding Küren Sie die Fashion Queen!

Bevor das Brautpaar kam, war sie da: Amal Clooney fiel bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle in Windsor besonders auf.

Die Anwältin, die gemeinsam mit Ehemann George erschienen war, zog vor der St. George Chapel alle Blicke auf sich. Unter ihrem seitlich aufgesetzten Hut strahlte ein orangegelbes Cocktailkleid von Stella McCartney, mit Raffungen an Taille und Ärmeln sowie eine lange, raffiniert gebundene Schleife an der Rückseite. Ein solcher Hinkucker, dass kaum jemand Augen für George Clooney hatte. Was aber nicht weiter schlimm war. Der Schauspieler trug einen einen grauen Zweiteiler mit hellblauem Hemd und (wer hat das denn bitte genehmigt?!) Krawatte und Einstecktuch aus demselben Stoff.

Victoria Beckham und Model-Gemahl David wurden ebenfalls ihrem Ruf als "stylish couple" gerecht. Er klassisch - und wie in der Einladung gewünscht im Morning Coat - sie in einem schlanken Kleid mit geschlitzten Ärmeln und einem Hauch von Dekolleté. Dazu ein Hut mit Schleier. Sehr sexy, aber leider auch sehr dunkel. Weil das ehemalige Spice Girl auf dem Weg zur Kirche auch noch ein Gesicht machte wie drei Tage Regenwetter, hätte man glatt vermuten können, sie sei auf dem Weg zu einer Beerdigung. Wahrscheinlich war sie einfach nur neidisch auf Amal Clooney.

Bei den Adeligen war auch nicht alles Sonnenschein. Fast genauso düster wie Victoria Beckham war Karen Spencer unterwegs. Die Frau von Dianas jüngerem Bruder Charles erschien in einem violetten Cocktailkleid mit Dreiviertelärmeln, das laut Cruella de Vil schrie. Fröhlicher, aber immer noch zu dunkel für eine Sommerhochzeit war da das Outfit ihrer Stieftochter Kitty. Immerhin war der Saum ihres dunkelgrünen Kleids mit bunten Blumen bestickt.

Erst mit Sofia Wellesley, der Frau von Sänger James Blunt, kam die Sonne wieder zum Vorschein. Ihr hochgeschlossenes Kleid mit Blumenmotiven war schön anzuschauen, mit den kurzen Ärmeln für die Kirche aber eigentlich zu freizügig. Die Queen scheint es nicht gestört zu haben, zumindest ist nichts darüber bekannt.

Das Staatsoberhaupt selbst lebte ihre Freude an kräftige Farben aus. Blau, Grün, Lila, Gelb und Pink: Laut der königlichen Hofschneiderin Angela Kelly sind dies die von der Queen am häufigsten getragenen Farbtöne bei öffentlichen Auftritten. Royalblau und Himmelblau trägt sie gerne bei besonders wichtigen Anlässen. Für den Tag der Hochzeit durfte der königliche Hofschneider Stewart Parvin aber ein limettengrünes Outfit entwerfen, das auf jeden Fall von weitem sichtbar war. Das ist bei der 1,63 Meter großen Königin nicht ganz unerheblich.

Und das Brautpaar? Meghan Markle verblüffte alle in einem äußerst schlichten Seidenkleid, entworfen von Clare Waight Keller: U-Boot-Kragen, Dreiviertelärmel und Doppelschleppe - keine Stickerein, kein Tüll. Das pure Understatement. Harrys Outfit war keine Überraschung. Er hatte sich von seiner Oma eine Uniform absegnen lassen (Ja, die Queen musste ihr Ok geben). Von den vielen, die er zur Auswahl hat, entschied er sich für die Paradeuniform mit Gehrock der Blues and Royals. Augen gerade aus! Nun sind Sie dran.

