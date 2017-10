Schuhe für Tech-Nerds "Kaschmirpullover für die Füße"

Was trägt der denn da? Die Granden des Silicon Valley sind in der Regel in T-Shirt, Jeans und Sneakern unterwegs. Die bevorzugten Marken: New Balance, Nike oder Adidas. Doch nun gibt es Allbirds. Die minimalistischen Turnschuhe aus Merinowolle sind nachhaltig produziert, in der Maschine waschbar und werden ohne Socken getragen. Das "Time"-Magazin bezeichnet sie als die "bequemsten Schuhe der Welt", die "Huffington Post" als "die nächsten Converse", also Sneaker, die praktisch jeder zu allem tragen kann.



"Unsere Schuhe sind Kaschmirpullover für die Füße", sagt Tim Brown, der die Allbirds erfunden hat. Im Silicon Valley hat der ehemalige neuseeländische Fußballstar gemeinsam mit einem Spezialisten für erneuerbare Materialien knapp zehn Millionen Dollar Startkapital eingesammelt. Im Mai eröffnete der erste Shop in San Francisco, in diesem Monat folgte der zweite in New York.

Es ist der erste Modehype, der aus dem kalifornischen Techlab kommt. Auf den Straßen von Palo Alto oder in Menlo Park sind Allbirds inzwischen allgegenwärtig. Sogar Google-Gründer Larry Page und der ehemalige Twitter-Chef Dick Costolo tragen sie. Und durch Hollywood laufen Stars wie Ryan Gosling und Matthew Mc-Conaughey in ihren neuen "Wool Runners".