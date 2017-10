High Glass - Die Weinkolumne Diesen Sekt würde James Bond trinken

Vor vier Jahren kam der Elsässer Mathieu Kauffmann zurück in das Tal, das er seine Heimat nennt: das Rheintal. Seitdem verfolgt er als Kellermeister des traditionsreichen Pfälzer Weinguts Reichsrat von Buhl in Deidesheim das Ziel, aus Spitzenlagen trockene Rieslinge und Spätburgunder von Weltklasse zu erzeugen. Dazu Sekte, die mit den besten Champagnern mithalten sollen.

"Die Voraussetzungen in der Pfalz sind ideal", sagt Kauffmann. "Zwar gibt es keine Kreideböden wie in der Champagne, dafür aber Riesling in Toplagen." Vom "Forster Pechstein" und vom "Kirchenstück" keltert er bereits fulminante Rieslinge, doch für die Sekte nimmt sich Kauffmann Zeit. "Die größten Champagner sind sorgfältig komponierte Verschnitte aus Reserveweinen von zehn und mehr Jahrgängen."

Zwölf Jahre lang war er Kellermeister von Bollinger, einem der renommiertesten Häuser der Champagne - und der Lieblingsmarke von James Bond. Sein neuer Arbeitgeber war bereit, in das Produkt zu investieren. Man baute Kauffmann eine Halle für Sekt, erneuerte Rebanlagen, schaffte neue Pressen und Fässer an sowie Tausende von Gitterboxen, in denen die Sekte über Jahre auf der Hefe reifen. Diese Hefe sorgt für die zweite Gärung und das große Prickeln, aber auch für den unverwechselbaren Brot- und Brioche-Geschmack großer Champagner.

Schon Kauffmanns erste Sekte zählen zu den feinsten in Deutschland: Riesling, Rosé und Reserve Brut. Am 11. November kommt, nach 40 Monaten Hefelager, die erste Prestige-Cuvée (2013er RVB Rosé Prestige, 49 Euro) auf den Markt. Erst für 2025, also nach mehr als zehn Jahren Hefelager, ist der 2013er Pechstein Riesling geplant. Spätestens dann dürfte die deutsche Antwort auf Bollinger kommen.

Stephan Reinhardt, 49, bewertet etwa 4000 Weine jährlich für Robert Parkers "Wine Advocate".