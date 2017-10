Klassiker Die Männerhandtasche

Männer nutzen Taschen allein der Funktion wegen, heißt es, etwa wenn sie Banker oder Pilot sind oder in den Bergen wandern gehen. Tatsächlich trugen die Herren bis zur Französischen Revolution Taschen als Dekoration.

Getty Images US-Stylist Nick Wooster 2017

Nun hat das schmückende Stück in der Herrenbekleidung wieder einen kleinen Moment, und zwar in Form der sogenannten "Mutch" (eine Wortkomposition aus "male" und "clutch"). Man trägt sie in der Hand, und es passen gerade mal Geldbeutel, Schlüssel und Handy rein. Ihr Waschbeuteldesign erinnert an die Handgelenktaschen, die in der zweiten Hälfte der Siebzigerjahre der letzte Schrei waren. Stilikonen wie der Fußballstar Günter Netzer beispielsweise führten das Modell regelmäßig aus. Weil es nicht ins breitschultrige Männerbild der Achtziger passte, tat man das Accessoire später politisch etwas unkorrekt als "Detleftäschchen" ab.

Heute kennen Modehäuser wie Prada, Gucci oder Burberry kaum noch Geschlechtergrenzen. Männer wie Frauen können sich mit Designer-Taschen verschönern. Und tun es auch. Das schlagende Argument für die Männer von heute dürfte allerdings tatsächlich die Funktionalität sein: Geldbeutel, Handy und Schlüsselbund sind in den vergangenen Jahren nämlich so groß geworden, dass sie einfach nicht mehr in die Hosentasche passen.