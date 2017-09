Herzenssache Paul Smiths erste Kamera

"Als ich elf war, schenkte mir mein Papa meine erste Kamera, eine Kodak Retinette. In seiner Dunkelkammer in unserem Haus entwickelten wir die Bilder. Er hat mich auf den Geschmack gebracht, seither sammle ich Kameras - sehr alte und ganz moderne - und fotografiere. Mit dieser hier habe ich viele Bilder gemacht: für die Arbeit oder einfach nur aus Spaß an Dingen, die mich inspirieren. Schauen Sie mal bei Instagram unter @paulsmith."

Getty Images Paul Smith

Schicken Sie eine Mail mit Ihrem Gebot für die Kamera bis zum 8. Oktober an herzenssache@spiegel.de. Der Erlös der Versteigerung geht auf Wunsch von Paul Smith an Dunkelziffer e. V. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.