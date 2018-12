CO2-Fußabdruck Ist Wein aus Übersee ökologisch vertretbar?

Sauvignon Blanc ist die mit Abstand am häufigsten angebaute Rebsorte in Neuseeland. Auf den beiden Inseln des Landes bekommt sie extrem fruchtige Noten von Maracuja und Stachelbeere, aber auch grün-grasige Noten. Daraus entstehen knackig-frische Weißweine, die in Deutschland immer beliebter werden. Laut Statistik des Deutschen Weininstituts ist die importierte Menge zuletzt um gut ein Drittel gestiegen. Wachstumstreiber ist vor allem Sauvignon Blanc.

Doch wie umweltverträglich sind eigentlich Weine, die um den halben Erdball transportiert werden? Selbst wenn man nur die Treibhausgasemissionen betrachtet, ist die Antwort alles andere als einfach. Denn CO2 und andere Klimagase, die im Kyoto-Protokoll der Vergleichbarkeit halber auch CO2-Äquivalent genannt werden, werden im Weinberg und im Keller, bei der Herstellung der Flaschen und beim Transport des Weins freigesetzt. Gerade bei der Arbeit im Weingut variiert die Umweltbelastung von Winzer zu Winzer sehr stark.

Als Durchschnittswert für Deutschland nennt Helena Ponstein, die an der Humboldt-Universität über Treibhausgasemissionen in der Weinproduktion promoviert, knapp ein Kilo CO2-Äquivalent für die Produktion einer Flasche Wein. Für andere Länder liegen ihr keine Informationen vor. Aber betrachtet man nur den Strom, der im Weingut verbraucht wird und damit Teil des CO2-Fußabdrucks ist, stehe Frankreich am besten da, so Ponstein: "Das liegt an der hohen Anzahl von Atomkraftwerken dort." Dann kämen Neuseeland und Österreich und am Schluss Deutschland, das in seinem Strommix mehr auf CO2-lastige Kohlekraftwerke setzt.

Maximilian Freund kennt keine genauen Zahlen für die internationale Weinproduktion. Der wissenschaftliche Mitarbeiter am Önologie-Institut der Hochschule Geisenheim sagt jedoch, dass die Weingüter in Übersee oft größer, moderner und effizienter seien, was auf eher niedrigere Emissionen schließen lasse.

Zum Winzer fahren ist auch nicht besser

Doch macht der weite Transport der Weine aus Übersee die etwaigen Klimavorteile bei der Produktion nicht mehr als zunichte? "Bei Weinen aus Übersee ist der Transportfaktor nur schwer durch andere Faktoren aufzuholen", sagt Ponstein. Allerdings sei er auch nicht exorbitant hoch. Laut einer Studie würden beim Transport aus Down Under pro Flasche ungefähr 300 Gramm CO2 emittiert. Das ist etwa so viel wie ein Auto auf zwei Kilometern in die Luft bläst.

Hier setzt auch Weinkenner Freund an. Manche Verbraucher führen extra 100 Kilometer zum nächsten Weingut, um dort direkt beim Winzer einzukaufen. "Für die CO2-Bilanz ist es besser, den Wein beim Händler um die Ecke zu kaufen." Selbst bei der Frage, ob konventionell angebauter oder Biowein vorteilhafter sei, ist es nicht unbedingt so, wie man vermuten mag. Die Herstellung von Düngern und Spritzmitteln, wie sie konventionell arbeitende Winzer verwenden, benötige bei der Herstellung in der Fabrik zwar viel Energie. "Andererseits fährt der Bio-Winzer auch etwa dreimal öfter durch seine Reben und stößt mit dem Traktor Abgase aus", sagt Freund. Das liegt daran, dass die Biospritzmittel nicht in die Pflanze eindringen und vom Regen schnell wieder abgewaschen werden.

Anhaltspunkte für den CO2-Fußabdruck anhand von Zertifikaten zu gewinnen, ist laut Freund schwierig. "Die deutschen Nachhaltigkeitssiegel garantieren letztlich nur das, was gesetzlich vorgegeben ist. Der Transport bleibt außen vor." Und bei entsprechenden Bescheinigungen aus Übersee seien die Kriterien teilweise sehr unterschiedlich und häufig laxer als in der EU.

Außer das eigene Fahrzeug möglichst wenig zu bewegen, könnten die Verbraucher beim Weinkauf jedoch einen weiteren Anhaltspunkt beachten: das Gewicht der Flaschen. Von etwa 300 bis 600 Gramm reiche die Spannweite, so Nachhaltigkeitsforscherin Ponstein. Sowohl bei ihrer Herstellung als auch beim Transport falle jedes Gramm mehr bei der CO2-Bilanz negativ auf. "Die Flasche ist wirklich wichtig", sagt Ponstein. Diese prüfend in die Hand zu nehmen, gebe zumindest einen Anhaltspunkt, wie viel Glas dafür verwendet wurde. Sauvignon-Blanc-Freunde haben Grund zur Hoffnung: Weißwein kommt eher in leichtere Gebinde.

Wein ist immer verflochten mit Menschen und ihren Geschichten. Einige davon zu erzählen, hat sich der Autor zur Aufgabe gemacht. Nachzulesen auf seinem Blog Weinsprech.