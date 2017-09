"Silver House" in Griechenland Eine Villa als Bilderrahmen

An ihrem höchsten Punkt, dem Berg Enos, erhebt sich die griechische Insel Kefalonia 1628 Meter über das Blau des lonischen Meeres. Ein Idyll, das angeblich bereits von Homer beschrieben wurde. Als Olivier Dwek den Auftrag erhielt, auf dem Nachbareiland Zakynthos ein Haus mit Blick auf diese Naturschönheit zu errichten, war eins für ihn sofort klar: "Das Haus sollte die Insel rahmen", schreibt der belgische Architekt in seiner Projektbeschreibung.

Von Anfang an drehte sich alles um Sichtachsen: von der Terrasse, aus den Wohnräumen, aus der Küche, den Schlafzimmern und sogar aus den Bädern - immer blickt man auf Kefalonia und das Meer. Die weiße Farbe der komischerweise "Silver House" getauften Villa unterstreicht die Szenerie. Das Farbkonzept ist inspiriert von der monochromen Malerei Yves Kleins und wurde auch für die Innenarchitektur genutzt: Wände, Schränke, Stoffe - alles kontrastiert das Azurblau in der Ferne.

Neben der Fassadengestaltung weist das Gebäude weitere Ähnlichkeiten mit der kykladischen Architektur auf: kubische Formen, das Flachdach und verwinkelte Vorsprünge, die Schatten spenden. Im Gegensatz zu der berühmten Inselarchitektur ist das Objekt aber nicht in enge Gassen gesetzt worden, sondern windgeschützt mitten ins Grün oberhalb der sogenannten Schmugglerbucht.

Die Bucht verdankt ihren Namen der "Panagiotis", die dort am Strand liegt und angeblich früher türkischen Zigarettenschmugglern gehörte. Das Wrack ist ein beliebtes Postkartenmotiv, der Küstenabschnitt ist einer der schönsten der gesamten Insel. Das "Silver House" und seine Bewohner trennen allerdings bis zu 200 Meter hohe Felswände von Strand und Meer.

Als Ersatz gibt es deshalb einen Infinity-Pool. Den hat Olivier Dwek so vor der Terrasse im Boden versenkt, dass der Übergang zwischen Schwimmbecken und lonischem Meer auf den ersten Blick kaum zu erkennen ist. Diese Illusion gelang dem Architekten auch in Küche und Wohnzimmer, die vis-à-vis liegen und in ihrer Mitte eine Terrasse einschließen.

Der schöne Essplatz im Freien wird eingerahmt von schweren Glasschiebetüren. Werden sie bewegt, vergrößert sich die Fläche noch einmal um die angrenzenden Räume. So können die Hausbewohner und ihre Gäste quasi von der Küche an den Esstisch und dann direkt weiter ins Wohnzimmer ziehen. Man will sich ja nicht zu viel bewegen im Urlaub.

In unserer Artikelserie "Die Heimsuchung" stellen wir Ihnen in loser Folge außergewöhnliche Immobilien vor, die zum Verkauf stehen, gerade gebaut oder geplant werden oder die einfach nicht von dieser Welt sind. Heute empfehlen wir Ihnen in unserem Steckbrief: "Silver House", Zakynthos, Griechenland.

Lage: Zakynthos, Griechenland

Zimmerzahl: Küche, Wohnzimmer und zwei Schlafzimmer verteilt auf zwei Stockwerke

Garten: Es gibt einen kleinen Innenhof, zwei windgeschützte und eine große Terrasse.

Extras: Infinity-Pool mit Ausblick der Extraklasse

Stilfaktor: Das Gebäude ist inspiriert von der berühmten kykladischen Architektur. Mit seiner klaren Linienführung und reduzierten Formensprache hat Olivier Dwek dem Haus ein zeitloses Design verpasst.

Wer fühlt sich hier wohl? Familien mit zwei Kindern, Paare, Taucher

Nachbarn: Die Mythologie besagt, dass Artemis, die Göttin der Jagd, die grünen Wälder der Insel als ihr Jagdrevier nutzte. Ihr Bruder Apollo hingegen soll seine Lyra im Schatten der Lorbeerbäume gezupft haben. Es dürfte aber vermutlich eine Weile dauern, bis sie die Beiden zu Gesicht bekommen.

Unbedingt mitbringen: Fernglas, Taucherausrüstung und Sonnencreme, Griechenland hat rund 300 Sonnentage im Jahr.

Unterhalt: Außer dem Pool und der blütenweißen Fassade muss hier nicht viel gepflegt werden. Unter den rund 40.000 Insulanern findet sich sicher jemand, der das kostengünstig erledigt.

Weitere Infos: Gibt es bei dem Brüsseler Architekten Olivier Dwek.