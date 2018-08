Stromerzeugende Designermöbel So schön kann die Energiewende sein

Zur Person Mark Cocksedge Marjan van Aubel, 33, ist eine Industriedesignerin aus den Niederlanden, die sich auf Solartechnik spezialisiert hat. Ihre preisgekrönten Arbeiten sind unter anderem Teil der festen Kollektion des MoMa in New York und des Vitra Design Museums. 2017 erhielt van Aubel den "Designer of the Future Award" des österreichischen Kristall-Herstellers Swarovski, für den sie als jüngste Kollaborationspartnerin der Firmengeschichte eine futuristische Solar-Kristall-Lampe entworfen hat. Im September wird sie die Niederlande bei der London Design Biennale vertreten.

SPIEGEL ONLINE: Frau van Aubel, als Designerin integrieren Sie Solartechnologie in Alltagsgegenstände wie Tische und Tassen. Warum machen Sie das?

van Aubel: In einer Stunde erreicht die Erde so viel Sonnenlicht, dass damit unser Energiebedarf für ein komplettes Jahr abgedeckt sein könnte. Und wir denken bei Solar immer noch an diese blauen Dinger auf dem Hausdach. Was läuft da schief? Ich entwerfe Solar-Gegenstände, weil es sie einfach noch nicht gab. Wir müssen uns unabhängig von großen Unternehmen machen, die Solarzellen nur auf eine Art produzieren.

SPIEGEL ONLINE: Wie sollten sie denn produziert werden?

van Aubel: Kleiner zum Beispiel, es hat ja nicht jeder ein Hausdach, auf das eine große Solaranlage installiert werden kann. Außerdem kosten diese Anlagen viel Geld. Solarenergie sollte aber für alle Menschen zugänglich sein. Ich strebe die Solar-Demokratie an.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben zuletzt für Swarovski einige Kristall-Solarlampen entworfen. Die wurden unter anderem auf der Mailänder Designwoche gezeigt. Ein Preiszettel hing nicht dran. Stellen Sie sich so ein Produkt für die Massen vor?

van Aubel: Natürlich nicht. Es braucht aber viele Ressourcen, um irgendwann viele Menschen zu erreichen. Da komme ich über einen weltweit bekannten Partner eher hin. Einen solchen Kristall-Kronleuchter zu produzieren, wäre mir sonst nicht möglich gewesen. Ich hätte mir weder das Material noch ein Team von Ingenieuren leisten können.

SPIEGEL ONLINE: Was ist das Besondere an dieser Lampe?

van Aubel: Es sind drei Ringe aus Opalkristallen. Das ist ein neuartiger Kristall, der extra entwickelt wurde und nicht wie andere das Licht bricht. Er hebt es eher in seinem Inneren auf, leuchtet in sanften Blau- und Rottönen. Sie müssen sich das so vorstellen, als hätten Sie eine Glasschüssel voll Wasser und würden etwas Milch hinzu geben. Es ist dann nicht mehr komplett durchsichtig, sondern etwas diffus mit Lichtstreifen.

SPIEGEL ONLINE: Das klingt wie ein Wissenschaftsexperiment.

van Aubel: Stimmt! Es gibt so eins für Kinder, bei dem man mit Wasser in einem Glas erklärt, warum der Himmel blau ist. Je nachdem ob man ein Licht von oben, der Seite oder untendrunter hält, sieht man, wie die Farbe sich von Blau zu Orange wandelt. Ich war fasziniert davon, dass dieser Kristall einen ähnlichen Effekt hat. Und dann dachte ich: Vielleicht kann ich den Himmel in die Wohnung bringen - und über Solarzellen speisen.

SPIEGEL ONLINE: Wann haben Sie zum ersten Mal mit Solarzellen gearbeitet?

van Aubel: Das ist schon eine Weil her. Als ich meinen Bachelor an der Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam gemacht habe, habe ich ein Vogelhaus entworfen, das von einer kleinen Solaranlage gespeist wurde.

SPIEGEL ONLINE: Hatten die Vögel dann innen Licht?

van Aubel: Nein, aber mit der Energie wurde eine winzige Kamera im Innenraum betrieben und mit der konnte ich zusehen, wie die Vögel leben. Die Solarzellen waren in das Holz integriert und nahezu unsichtbar. Mein Master-Abschlussprojekt war dann schon ein Tisch, auf dem jede Tasse und jeder Teller ein Solarspeicher ist.

SPIEGEL ONLINE: Kann jedes Objekt ein Sonnenkollektor sein?

van Aubel: Im Prinzip ja. Die Frage ist natürlich, wie viel kann eine kleine Tasse laden und wozu soll das gut sein? Nach und nach wurden meine Objekte doch etwas größer. Ich habe auch bunte Solar-Fenster entwickelt und aktuell arbeite ich an Gewächshäusern, in denen das Glas selbst eine durchsichtige Solaranlage ist.

SPIEGEL ONLINE: Was fasziniert sie an Solarenergie?

van Aubel: Diese Technologie ist doch der Wahnsinn. Sie verwandelt Sonnenlicht in Energie! Du musst überhaupt nichts machen! Das mag ich sehr.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie es schwer, andere von Ihren Ideen zu überzeugen?

van Aubel: Es war manchmal für mich selbst schwer, an mich und meinen Weg zu glauben. Vielleicht hört sich das komisch an, aber ich konnte ja niemandem folgen. Ich musste alles selbst erfinden. Und ich bin längst nicht da, wo ich gerne wäre.

SPIEGEL ONLINE: Wo wären Sie denn gerne?

van Aubel: Ich wünsche mir, dass jeder meine Produkte kaufen kann. Es dauert nur leider alles furchtbar lang. Ich habe eine kleine Firma gegründet und arbeite nun zum Beispiel mit größeren Möbelherstellern zusammen, um meinen Solar-Tisch zu produzieren. Ich würde auch gerne eine Firma finden, die meine Solargläser herstellen will. Da war ich zumindest in den Niederlanden leider noch nicht erfolgreich.

SPIEGEL ONLINE: Und wo würden Sie die Solartechnologie am liebsten sehen?

van Aubel: Es wäre toll, wenn in der Zukunft alle Oberflächen Energie für uns ernten würden. Noch ist Solartechnologie für uns vor allem gut für die Umwelt, aber sicher nicht zum schöner Wohnen. Wir kaufen sie eher aus Schuld als aus Freude. Solarzellen müssen so schön sein, dass wir sie wirklich haben wollen. Schöne Solarprodukte würden wir für uns kaufen und aus purem Wollen das Richtige tun.