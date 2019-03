Vegane Mode Fashion ohne Victims

Bei vielen der am Montag in Paris vorgestellten Modelle der britischen Designerin Stella McCartney war zwischen Neu und Alt kaum zu unterscheiden. So bestand etwa die "Wolle" für ein knallbuntes Strickkleid aus in Streifen geschnittenen alten T-Shirts. McCartney hatte aber noch mehr zu bieten als recycelte Materialien. Die Pelze ihrer neuen Kollektion sind alle synthetisch, genauso wie das "Leder".

Zu den falschen Pelzmänteln steckte McCartney ihre Models in abgesäbelte Wellingtons der britischen Marke Hunter, die nach Angaben der Designerin die nachhaltigsten Gummistiefel der Welt produziert. Abgesehen von den Gummistiefeln stammt aber alles aus dem Skizzenblock der Designerin.

Die Kollektion ist überaus tragbar und besteht hauptsächlich aus weit geschnittenen Mänteln und klassizistisch angehauchten Kleidern. Für Herren wurden neben kastigen Zweireihern eher sportliche Looks gezeigt: Arbeitshemden, Dufflecoats und ein Outfit aus Hose und Schlupfjacke, die über einem Hemd mit Krawatte getragen wurde.

Einige der prominenten Gäste der Schau, darunter US-Talkstar Oprah Winfrey, kamen auch, um McCartneys neue Instagram-Initiative #ThereSheGrows zum Schutz des Leuser-Nationalparks in Indonesien zu unterstützen. Die Kampagne besteht darin, jemandem einen Baum zu widmen und dies mit einer besonderen Botschaft zu verbinden.

Zu Beginn der Show in der Garnier-Oper erklärte Winfrey, sie widme eine Eiche ihrer im November verstorbenen Mutter Vernita Lee. Hollywood-Stars wie Gwyneth Paltrow, Drew Barrymore und Rooney Mara sowie die Sängerin Pink haben sich bereits der Initiative angeschlossen, um das riesige Ökosystem vor Abholzung und der Ausbreitung von Palmöl-Plantagen zu schützen.

Stella McCartney zeigt in ihren Kollektionen regelmäßig, dass Mode ohne tierische Produkte auskommen kann, ohne dass man das den Kleidungsstücken ansieht. Die 47-jährige Tochter von Ex-Beatle Paul McCartney ist selbst überzeugte Veganerin.