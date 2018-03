Streetstyle in Berlin Lieber cool als madamig

Die Behauptung, in der Hauptstadt gehe man in Jeans ins Theater und zelebriere generell einen Antichic, hält sich hartnäckig. Doch Stichproben belegen eher, dass das Gegenteil zutrifft: Bei Ausstellungseröffnungen oder auf Premierenpartys werfen sich die Gäste durchaus gekonnt in Schale.

Allerdings wird dabei auf einen kleinen Bruch Wert gelegt. When too perfect (man spricht mittlerweile gern Englisch in der Hauptstadt), dann ist es dem Berliner zu langweilig. "Was in anderen deutschen Städten als 'zu artsy' bezeichnet wird, verkauft sich bei uns prima", sagt Herbert Hofmann, Verkaufsleiter im Kreuzberger Szeneladen "VooStore".

Gemeint sind: übergroße Blusen von Jil Sander, Puristisches von Acne Studios oder MM6 by Maison Margiela. Designermode soll in Berlin nicht zeigen, dass man Geld hat, sondern dass man weiß, was angesagt ist. Der scheinbar nachlässige Streetstyle wird in dieser Stadt mit einer gewissen Kennerschaft präsentiert, Marken wie Adidas by Raf Simons, NikeLab oder Y-3 begegnen einem an vielen Ecken.

Aus dem S-Magazin



Digitales Leben

Wie neue Ideen die Mode und das Einkaufen verändern





Wie neue Ideen die Mode und das Einkaufen verändern Digitale Ausgabe

DER SPIEGEL im Abo

Man unterwirft sich keinen Trends wie die Pariser oder New Yorker, die beim Stichwort Subkultur reflexartig zur Anti-Mode von Labels wie Vetements greifen. In Berlin ist die Subkultur auf der Straße zu entdecken, und niemand muss 1000 Euro für ein Paar Jeans ausgeben.

Individualität ist wichtig, um im Großstadtdschungel erkannt zu werden. Beliebte Accessoires: Vintage-Hut, exzentrische Brille, Remembrance-Poppy-Anstecker (Mohnblüten, die ursprünglich zum Gedenken an Kriegsopfer getragen wurden).

Das trägt die Hauptstadt Katharina, 38, Schauspielerin

Rollkragenpullover und Mantel: Hugo Boss



Stella, 26, Make-up-Artist

Mantel, Pullover und Rock: Hugo Boss Timmi, 35, Gründer



Sakko und Hemd: Maßgeschneidert von Robert Vogdt

Krawatte: Etro Nina, 47, Agentur-Inhaberin



Mantel: Acne

Kette: Be Save My Love Valeska, 37, Designerin



Pullover und Hose: Belize

Schuhe und Tasche: Prada Till, 50, Eventmanager



Jacke und Hut: Vintage

Hemd: Zegna

Krawatte: Acne Carola, 32, PR-Agentin



Mantel: Isa von Arfen

Top: Zara

Tasche: Vintage Chanel

Hose: Miu Miu Eike, 45, Geschäftsführer



Hemd: Zara

Gürtel: Frank Leder

Hose: Deus Ex Machina

Schuhe: Red Wing

Die Frauen in Berlin gehen gerne in Hose aus, was nicht nur an der rauen Witterung liegt: Sie verstehen sich als "working girls" - lieber zu cool als zu madamig! Hohe Schuhe kommen oft zum Einsatz (bevorzugt Stiefel und Plateausohlen, denn das Kopfsteinpflaster ist eine Herausforderung).

Dazu werden Blazer, Mantel oder Pullover mit einem Hauch Exzentrik kombiniert (Knallfarben oder Animalprint), am liebsten von lokalen Designern wie Belize oder Lala Berlin. "Unsere Bestseller waren zuletzt ein gelber Teddymantel, der Palästinenserschal in Mintgrün und auffällige Leo-Stiefeletten", sagt Leyla Piedayesh, Gründerin von Lala Berlin. "Monatelang dominiert grauer Himmel die Stadt - da hilft nur Farbe!"