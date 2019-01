Jogginghosentag Probier's mal mit Gemütlichkeit

Sind Ihnen heute auf dem Weg zur Arbeit Menschen in Jogginghose begegnet? Dann könnte es sich dabei um Anhänger einer jungen Tradition handeln, die heute vor zehn Jahren an einem Grazer Gymnasium begonnen wurde. Angestiftet von vier Jungs war 2009 eine komplette Schulklasse in Jogginghosen zum Unterricht erschienen. Seitdem gilt der 21. Januar als der "Internationale Tag der Jogginghose".

Was als Faschingsscherz gedacht war, entwickelte sich in den darauffolgenden Jahren mittels eigener Facebook-Seite und internationaler Schlabberhosen-Solidarität zu einem Event, das auch außerhalb Österreichs Grenzen begangen wird. Mehr als 40.000 Fans hat die Seite zum "Jogginghosentag". Bequemlichkeit wird nicht nur in Graz geschätzt. Denn obwohl es sich ja eigentlich um Sportkleidung handelt, gilt die Jogginghose vielen Menschen doch als ideale Ausrüstung für einen eher passiven Lebensstil.

Gerade dieses Image des Müßiggangs ist manchen Zeitgenossen allerdings ein Dorn im Auge. Eine Lehrerin aus Schwaben, meinte zum Beispiel 2015, eine Jogginghose drücke eine Haltung aus, die nicht in die Schule gehöre - und musste daraufhin eine äußerst unsachlich vorgetragene Welle der Empörung aushalten. Und von Karl Lagerfeld stammt das gnadenlose Diktum: "Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren."

Nun muss man an dieser Stelle einwenden, dass der Schulgang in Jogginghosen durchaus auch als subversiver Akt verstanden werden könnte - und sich die Schüler in dem Fall vielleicht gerade durch die Wahl ihrer Hosen die Kontrolle über ihr Leben zurückerobert haben. Außerdem gibt es natürlich längst auch Jogginghosen von Herrn Lagerfeld. Die Teile sind einfach zu beliebt, als dass der gewiefte Modemacher sich dieses Geschäft entgehen lassen könnte, geschweige denn als jemand gelten, der einen modischen Trend nicht erkannt hat.

Schließlich ist das in den 1920ern von Émile Camuset - Gründer der französischen Sportmarke Le Coq Sportif - als einfache, gestrickte Jerseyhose für die kalte Jahreszeit erfundene Kleidungsstück seit einiger Zeit wieder in. Der Trend dazu heißt "Athleisure". Die Wortschöpfung aus "athletics" und "leisure" bezeichnet alltagstaugliche Sportkleidung. Die Kombination von Sport und Mode hat ihren Ursprung in der Hip-Hop-Szene und ist inzwischen eine so große Nummer, dass selbst Nobelmarken wie Dior Jogginghosen verkaufen (aus Kaschmir und für fast 2000 Euro).

Ganz neu ist die Idee mit der Luxusvariante der weichen Hose jedoch nicht: Marc Jacobs schickte einst Models im Jogger über die Laufstege der Londoner Fashionweek und Designer wie Dolce&Gabbana, Dries van Noten oder Michael Michalsky hatten schon 2010 welche im Angebot.

Die Designer-Buxen haben freilich nichts gemein mit dem verwaschenen und ausgebeulten Modell Couchpotato. Anders als die Ware aus dem Sportgeschäft haben sie keinen Bund an den Hosenenden, sondern einen geraden Saum. Die meisten verfügen oben über einen Tunnelzug und keine Gürtelschlaufen. Elegantere Modelle kommen mit Bundfalten, für eine zusätzliche sportive Note sorgen Seitenstreifen. Wer ein (je nach Branche) bürotaugliches Modell sucht, fragt im Laden am besten nach einer "Tracksuit-Hose".

Und wie trägt man so eine Hose am besten? Die Kombination ist wichtig: Sie wird nicht mit Sport-Oberteilen kombiniert. Die Designer lassen meist Bluse und Blazer oder Hemd und Sakko dazu tragen, teilweise sogar mit Anzugweste. Weniger riskant, aber nicht minder schön dazu sind feine Strickpullis. Highheels, Stiefeletten oder klassische Lederschuhe können einen modischen Stilbruch schaffen, sind aber eher was für Fortgeschrittene. Am einfachsten wird der Look mit schlichten weißen Turnschuhen komplettiert. Damit sehen Sie meistens gut aus, im Büro, im Fitnessstudio - und auf der Couch.