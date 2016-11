Rezept für Turducken mit Süßkartoffel-Mais-Salat Make Thanksgiving Great Again

Ob der von seiner Schwester zu großen Familienfeiern zubereitete Hackbraten wirklich sein Lieblingsessen ist, hat der ansonsten eher Fast Food mampfende Trump bislang nicht verraten. Sein Erstgeborener, Donald Trump Jr., jedenfalls sagte schon mal: "Mein Dad ist nicht der Typ, der im Smoking Kaviar isst. Er ist ein Burger-und-Pizza-Typ." Von Letzterer isst der Milliardär aber meist nur den Belag - was im Zuge der No-Carb-Bewegung ein interessanter Diätansatz ist.

Vielleicht sollten auch wir mal die alten, ausgetretenen Trumpelpfade verlassen und gemeinsam mit jenen Amerikanern, denen der Sinn nach Wandel stand, zu Thanksgiving nicht schon wieder einen trockenen Truthahn aus dem Rohr ziehen. Sondern Erntedank gleich mit drei Vögeln begehen. Schon aus Gründen der Saftigkeit.

In den Vereinigten Staaten von Amerika schien es angesichts der vielen Klimazonen lange Zeit unmöglich, sich auf einen Erntedanktag für alle Amerikaner zu einigen. Also folgte das Volk 1863 dem pragmatischen Vorschlag von Abraham Lincoln, einfach am letzten Donnerstag im November "Thanksgiving" zu feiern. Eine drei Tage währende Völlerei: erst der Eiweißschock angesichts der schieren Masse des Riesenputers am Donnerstagabend. Dann schon ab Mitternacht die Weihnachtseinkäufe am beliebten Brückentag "Black Friday" mit seinen aufgewärmten Putenscheiben. Bis hin zu den vertrockneten Turkey-Sandwiches am Samstagmittag.

Genau hier hilft uns nun Turducken weiter. Turducken ist ein Kofferwort, bestehend aus Turkey (Truthahn), Duck (Ente) und Chicken (Huhn) und wurde vor Kurzem sogar ins "New Oxford Dictionary" aufgenommen. Seine Bestandteile sind durchaus wörtlich zu nehmen: Der Puter wird teilweise entbeint und mit komplett von Knochen befreiter Ente und einem Huhn gefüllt. Die Zwischenräume werden mit Maisbrot, Shrimps oder Wurstbrät gestopft.

Ein vierundzwanzigpfündiges Dreiervogelmonster

"Make Thanksgiving Great Again!" lautet die Devise, und schon sind auch unsere althergebrachten Mengenempfehlungen Makulatur angesichts des mindestens vierundzwanzigpfündigen Dreiervogelmonsters. Geflügel mit Knochen sollte als Hauptgericht eigentlich mit nur 350 Gramm pro Esser bemaßt werden, bei Enten und Gänsen wegen der schwereren Knochen und dem Fett, das sich im Laufe der Zubereitung ausbrät, eher 450 Gramm. Beim Turducken wiegt schon der Truthahn mindestens zehn Kilo.

Natürlich wollen wir uns beim heimischen Nachkochen zumindest etwas von unserer europäischen Zivilisiertheit bewahren, die wir uns so mühsam erarbeitet haben seit dem Mittelalter. Jener Zeit, in der die Eliten Braten von mehrfach ineinandergesteckten Nutztieren für en vogue hielten. Zeiten also, in die nicht wenige sich vom Machtwechsel in den USA jäh zurückgeschickt fühlen. Nein, wir specken den flotten Vogeldreier für unser Erntedankrezept Turducken mit Süßkartoffel-Mais-Salat und Cranberries-Sauce erheblich ab und basteln aus der Trio-Grundidee einen Zwei-Kilo-Rollbraten aus dem Brustfleisch von Bio-Pute und Ente, aus Perlhuhnkeulen sowie feinstem Kalbsbrät - ein Saftstück, das nach Tagen noch aufwärmbar ist.

Ähnliche Stopfkunst gibt es auch in England, dort ist aber eine Gans das äußere Tier bei "Gooducken", in Middlesbrough auch als "Three Bird Roast" bekannt: In der Gans steckt ein entbeintes Huhn, getrennt durch eine Schicht Räucherspeck. Das Huhn ist gefüllt mit einer knochenbefreiten kleinen Wildente, hier bildet Wurstbrät die Zwischenschicht. Solche in den Fürstenhöfen vergangener Jahrhunderte hochbeliebten Babuschka-Braten sind in England durch die Shows von TV-Köchen wie Antony Worrall-Thompson und Rick Stein wieder hip geworden.

Und wer jetzt glaubt, das alles habe mehr mit Frankensteins Monstererschaffung denn mit Festtagsküche zu tun, sollte sich mal mit dem gehobenen französischen Bürgertum des frühen 19. Jahrhunderts beschäftigen. Da nämlich war "Rôti Sans Pareil" das non plus ultra der Gourmands - 17 ineinandergesteckte Vogelarten. In seinem 1810 veröffentlichten "Almanach des Gourmands" beschreibt Alexandre Balthazar Laurent Grimod de la Reynière, Gourmand der ersten Stunde und Begründer der Gastronomiekritik, die Reihenfolge der Vogelschar: Trappe, Truthahn, Gans, Fasan, Huhn, Ente, Perlhuhn, Taube, Waldschnepfe, Rebhuhn, Regenpfeifer, Kiebitz, Wachtel, Drossel, Lerche, Ortolan und Gartengrasmücke.

So viel Gevögel wird es selbst unter Trump nicht geben.