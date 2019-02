Restaurant im Nordatlantik Fünfeinhalb Meter unter Null

Am südlichsten Zipfel Norwegens sollen Gourmets bald hinabsteigen können ins Meer. Denn hier, bei Spangereid in der Gemeinde Lindesnes, entsteht gerade Europas erstes Unterwasser-Restaurant. Fünfeinhalb Meter tief im Nordantlantik sollen die Besucher ab dem Frühjahr 2019 speisen können - mit Blick auf Fische und Meeresfrüchte, auf dem Teller und vor dem Fenster. Die eine Seite des Restaurants wird nämlich ein elf mal vier Meter großes Schaufenster sein.

"under" haben die Macher ihr Projekt getauft. Der monolithische Baukörper aus Beton wird angelehnt an die raue Küstenlinie und zur Hälfte im Wasser versenkt. Das Gebäude soll nicht nur Aquarium und Besuchermagnet werden, sondern Teil seiner Umwelt. Dazu haben die Architekten von Snøhetta die Außenhaut rau gestaltet. Damit sich mit der Zeit Muscheln auf der Betonhülle niederlassen.

Je mehr Muscheln das künstliche Riff bevölkern, desto sauberer wird das Wasser, kalkulieren die Betreiber. Und weiter: Das gereinigte Wasser lockt noch mehr Meeresbewohner an, was wiederum einen steten Besucherstrom nach sich ziehen wird. Soweit der Businessplan für das "under". Aufgrund seiner Verbindung in die Unterwasserwelt soll der Ort aber auch für Forschungszwecke genutzt werden.

Die Erkenntnisse der Meeresbiologen sollen dann ebenfalls die Meeresfauna verbessern. In jedem Fall werden sie die Gäste erhellen. Informationstafeln sollen nach der Eröffnung den Weg ans Wasser und ins Restaurant weisen.

Über eine Rampe kommen die Besucher zum Eingang. Dort angelangt, geht es wieder abwärts in die Champagner-Bar, die schon zur Hälfte im Wasser liegt. Hier können die Besucher auch einen ersten Blick ins Meer werfen, denn Schankraum und Restaurant teilen sich ein hohes Fenster. Die oberen Bereiche werden mit unbehandelter Eiche ausgekleidet. Weiter unten wird das Holz dann in grauen Beton übergehen.

Im eigentlichen Restaurant - Küchenchef des Under wird Nicolai Ellitsgaard Pedersen sein - bieten zwei lange Holztafeln und mehrere kleine Tische Platz für bis zu 100 Gäste. Passend zur Umgebung sieht die Innenarchitektur außerdem dunkle Blau- und Grüntöne vor. Das entspricht genau der Philosophie des Snøhetta-Teams: Architektur und Landschaft kreuzen.