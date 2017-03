Ragoût fin mit Hummer Schmeckt gar nicht tantenhaft

Es soll ja Menschen geben in diesem Land, die sich wegen der unausweichlichen Integration fremder Esskulturen ernsthaft um den Erhalt "echter deutscher Speisen" sorgen. Gerichte also wie Rouladen, Hühnerfrikassee oder den bayerischen Rinderschmorbraten Böfflamott. Dummerweise allesamt Speisen, die durch zwei längst verdaute kulinarische Einreisewellen zu uns gebracht wurden. Allerdings aus dem Westen.

Im Windschatten Napoleons stieg Bayern zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht nur zum Königreich auf - es hechelte auch kulinarisch allem hinterher, was nur irgendwie frankophil klang. Beim bajuwarisieren kannten sie kein "Pardon", notfalls verlor das "Fricassée" eben sein "c" samt Akzent - und das in viel Rotwein stundenlang zu mürbem, aber damals vom Volke unaussprechlichem "Boeuf à la Mode" geschmorte Rind musste sich im Alpenland dann eben als schnödes "Böfflamott" auf die Speisekarte schreiben lassen.

Eine andere Welle aus Frankreich hatte Bayerns Erzfeind Preußen schon um 1685 getroffen, als das protestantische Berlin Massen von geflohenen Hugenotten aufnahm. Und mit ihnen auch deren Koch- und Essgewohnheiten. Nach dem 30-jährigen Krieg war man in Deutschland ohnehin froh um jeden halbwegs gut ausgebildeten Immigranten, der die deutlich dezimierte Bevölkerung mit Arbeitskraft und frohem Konsum bereicherte. Kein Wunder, dass bis heute das wichtigste Krankenhaus einer Stadt, in der Ende des 17. Jahrhunderts mehr als ein Viertel der Bewohner besser Französisch als Frühneuhochdeutsch sprach, "Charité" heißt.

Ein Blick in das noch immer wichtigste Standardwerk der französischen Kochkunst, "Der große Larousse Gastronomique", zeigt noch eine andere wundersame Geschichte. Das bis in die späten 1980er Jahre von keiner deutschen Cafehauskarte wegzudenkende "Ragoût fin" (in der DDR "Harzer Würzfleisch") findet dort mit keinem einzigen Wort Erwähnung. Lagen also alle Tanten und Großmütter Jahrhunderte lang falsch, die glaubten, sich mit diesem kleinen heißen Snack im Pastetenmantel nicht nur regelmäßig die Zungenspitze verbrennen zu müssen, sondern auch ein kleines Stückchen der großen französischen Küchenkunst zu inkorporieren?

Ragoût fin von der Spree, nicht von der Seine

Tja, da müssen unsere Tanten jetzt ganz tapfer sein: Euer feines Ragout ist eine Berliner Erfindung, mit deren Hilfe deutsche Köche allerlei Küchenreste mit einer einfachen Kochtechnik, die sie von den Hugenotten abgeschaut hatten, als feines, leicht säuerliches, helles Ragout an den Mann (häufiger an die Frau) bringen konnten - übrig gebliebenes Siedfleisch von Kalb, Hühnerreste, Innereien aller Art wie Zunge, Bries, Knochenmark, Hirn, Hahnenkämme oder Hühnernieren, fein geschnitten und zusammen mit Champignons, Frühlingszwiebeln und Spargelspitzen zu einem undefinierbaren, aber leckeren Geschnetzelten gekocht und in Vol-au-Vents (Blätterteigpasteten) serviert.

Diese Pasteten könnte man, wenn Zeit, Geduld und vor allem handwerkliches Geschick im Überfluss vorhanden sind, aus Blätterteig selbst herstellen - am besten nach dem Rezept, das bereits ausführlich vorgestellt wurde. Allerdings stoßen hierbei auch echte Back-Cracks immer wieder an ihre Grenzen, weswegen es keine Schande ist, ein gutes Convenience-Produkt einzusetzen - bei der Rezeptentwicklung zum Beispiel kam der Dinkel-Blätterteig eines österreichischen Herstellers zum Einsatz.

Von der Verwendung fertig gebackener Pasteten aus dem Supermarktregal raten wir dagegen ab, diese "Dauerkonserven" sind weitaus weniger schmackhaft als selbst gebackene, selbst wenn der Teig aus dem Kühlfach stammt. Das fertige Backwerk kann übrigens problemlos eingefroren werden. Wenn man dann Reste des heutigen Rezeptes "Hummer Ragoût fin" portionsweise im Tiefkühler liegen hat, kann man mit einem echten Highend-Snack auf unangemeldeten Tantenbesuch am Sonntagnachmittag reagieren.