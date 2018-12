Weihnachtsgrüße aus der Küche Alles schläft, einer kocht

"Klassisch ist es so bei uns zu Hause: Die Eltern haben immer Königinnenpastete mit Ragout fin gemacht – dadurch, dass es das nur einmal im Jahr gab, haben wir uns natürlich immer tierisch drauf gefreut. In diesem Jahr feiern wir Heiligabend bei der Familie meiner Frau, wo es traditionell Raclette gibt. Und da ich Koch bin und natürlich sehr viel in der Küche stehe, sind alle sehr bemüht, dass ich mich an diesem Tag entspannen kann. Am ersten Weihnachtstag gehen wir dann selbst in einem Sternerestaurant essen. Das geht gut, weil wir komplett geschlossen sind über die Feiertage – normaler Weise hatten wir immer am 25. und 26. geöffnet. Dieses Jahr gönnen wir uns einmal eine kleine Auszeit, aber Silvester geht es dann schon wieder weiter."



Das Restaurant Jean von Johannes Frankenbach ist ein echter Familienbetrieb: Nach mehreren Stationen in der gehobenen Gastronomie baute der Sohn die Weinstube seiner Eltern zum Restaurant mit französisch inspirierter Küche um. Seit 2014 trägt seine Küche einen Stern im Guide Michelin.