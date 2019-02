Acht-Wochen-Coaching Wohlfühlen beim Wohnen

Ist Ihre Wohnung so gestaltet, dass Sie sich dort zu Hause fühlen? Bei vielen Menschen ist das leider nicht der Fall. SPIEGEL WISSEN und SPIEGEL ONLINE haben ein Coaching entwickelt, mit dem Sie lernen, eine angenehme Atmosphäre in den eigenen vier Wänden zu schaffen.

Getty Images

Das Esszimmer wirkt unaufgeräumt und vollgestellt. Den alten Bauernschrank im Schlafraum kann man nicht mehr sehen. Und die Deckenlampe im Flur ist ein Provisorium - und wirft ein deprimierend schwaches Licht. Wenn man im Geiste durch die Räume der eigenen Wohnung geht, findet man schnell zahlreiche Schwachstellen. Ergebnis: In manchen Zimmern fühlt man sich nicht oder nicht mehr wirklich wohl und aufgehoben.

Dabei kann man mit Kniffen aus der Wohnpsychologie auf einfache Weise Problemzonen in Wohlfühlzonen verwandeln. "Wichtig ist dabei allerdings, dass man erst einmal bewusst wahrnimmt, in welchen Bereichen die eigene Wohnung den persönlichen Bedürfnissen entspricht - und in welchen nicht", sagt die Wohnpsychologin und Buchautorin Dr. Barbara Perfahl.

Zusammen mit der Redaktion von SPIEGEL WISSEN und SPIEGEL ONLINE hat sie ein achtwöchiges Coaching entwickelt, bei dem Sie in kleinen Schritten lernen, Ihre persönlichen Wohnbedürfnisse zu bestimmen. Gleichzeitig erhalten Sie praktische Tipps und Anleitungen, wie Sie Ihren Wohnräumen eine Wohlfühl-Atmosphäre geben können. Die Mischung aus Reflexionsübungen und praktischen Gestaltungsaufgaben soll Ihnen helfen, die Wohnung schon in kurzer Zeit positiv zu verändern. Die praktischen Übungen setzen dabei an unterschiedlichen Punkten an, mal geht es ums Aufräumen und Ordnen, mal um die Gestaltung von klaren Raumzonen, mal um das Experimentieren mit Farbe oder Licht.

ANZEIGE Barbara Perfahl:

Ein Zuhause für die Seele In fünf Schritten zum Wohlfühl-Zuhause Kreuz Verlag; 192 Seiten; 16,99 Euro

Wenn Sie sich hier registrieren, erhalten Sie ab dem 22. Februar jede Woche eine kurze und einfach umsetzbare Coaching-Einheit.

Zu jeder Ausgabe bietet SPIEGEL WISSEN ein praktisches, leicht im Alltag umsetzbares Online-Coaching passend zu seinem jeweiligen Heftthema an. Jedes Coaching dauert acht Wochen. Während dieser Zeit erhalten Sie immer freitags per E-Mail eine Übungseinheit, die Ihnen helfen kann, Ihr Leben besser zu gestalten. Hier den Newsletter bestellen: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

SPIEGEL WISSEN 1/2019: Bei Amazon bestellen

SPIEGEL WISSEN 1/2019: Bei Meine-Zeitschrift.de bestellen

SPIEGEL WISSEN im Abo