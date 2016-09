Leben auf dem Hausboot Londons schwimmende Traumhäuser

London gehört zu den Städten mit den höchsten Mieten der Welt. Eine bezahlbare Wohnung, am liebsten umgeben von viel Natur und doch ganz zentral, am liebsten nahe der Themse - das klingt für viele, die hier leben, wie ein unerfüllbarer Wunschtraum. Realistischer wird's jedoch, wenn man in Kauf nimmt, auf der Themse zu wohnen. Immer mehr Londoner entdecken im Hausboot eine neue Form des ständigen Wohnsitzes. Junge Familien, Paare im Seniorenalter und Singles, die ihr Homeoffice kurzerhand aufs Wasser verlegen: Sie alle schätzen die Lage in erster Reihe, die gleichzeitig fernab von Stress, Stau und Straßenlärm liegt.

Ganz eigene Wohnwelten und Nachbarschaften sind so auf der Themse entstanden. Die Fotografin Katherine Fawssett hat sich dort umgesehen und ihre Eindrücke mit der Kamera festgehalten. In ihrer Fotoserie "Life Afloat", die noch bis zum 30. September in London zu sehen ist, zeigt sie nicht nur, wie aus einem restaurierten Hausboot eine moderne Wohn-Oase werden kann, sondern lässt auch die Bewohner zu Wort kommen.

Da ist das Ehepaar, das es eher zufällig in ihr schwimmendes Zuhause verschlug und das seit über drei Jahrzehnte dort lebt. Ein Musiker erzählt, dass er am Leben auf dem Wasser vor allem das ewige Feriengefühl schätzt. Und junge Eltern sehen im Hausboot den perfekten Ort, um ihre Kinder mitten in London und gleichzeitig mitten in der Natur aufwachsen zu lassen.

Auch in Deutschland erfreuen sich die schwimmenden Wohnsitze allen bürokratischen Hürden zum Trotz immer größerer Beliebtheit. Wer bei Hausbooten noch immer an schaukelnde Provisorien denkt, wird von Fawssetts eindrucksvollen Fotografien überrascht. So manches Mal verrät erst der zweite Blick, dass es sich nicht um ein schickes Loft in Chelsea handelt, sondern um eine Traumwohnung mitten auf der Themse.