Mit neuer Technologie will Nvidia Elektrogeräte wie Radios und Rollläden im ganzen Haus steuern. Was manchem Nutzer nicht gefallen dürfte: Durch Mikrofone für jedes Zimmer hört Google mit. Aus Las Vegas berichtet Matthias Kremp mehr... [ Forum ]

In Zukunft können Roboter auch klassische Akademikerjobs machen, glauben Experten. Können die Maschinen gute Kollegen sein - oder nehmen sie uns die Arbeit weg? Von André Bosse mehr... [ Forum ]

In kaum einem Tech-Forschungsfeld gibt es solche Fortschritte wie bei der künstlichen Intelligenz (KI). Aber was ist das eigentlich genau? Und was bringt KI für die Zukunft? Die wichtigsten Antworten im Hintergrundformat "Endlich verständlich". Von Andreas Albert, Markus Böhm, Anna Gröhn, Angela Gruber und Matthias Kremp mehr...