Vergrünung der CDU: Merkels Ausstieg aus dem Automobilbau Nach der Atomwende kommt jetzt die Autowende. In einem Interview hat Angela Merkel die weitere Deindustrialisierung Deutschlands angekündigt. Einem Bündnis mit den Grünen steht nichts mehr im Wege. Eine Kolumne von Jan Fleischhauer

Trumps Pressekonferenz: Lehrstunde in Nazi-Verharmlosung Nach dem Attentat in Charlottesville bedient sich Donald Trump der gängigen Diskussionstricks der Neonazis. So, wie der amerikanische Präsident in seiner Pressekonferenz sprach, wird im Internet schon lange argumentiert. Eine Kolumne von Sascha Lobo

Ausschreitungen in Charlottesville: Andere Sprache, derselbe Hass Was passiert, wenn die extreme Rechte in demokratische Institutionen einzieht, konnte man in Charlottesville erleben. Dabei ist es egal, wie sie sich nennen mag, ob "Alt-Right" - oder "AfD". Eine Kolumne von Margarete Stokowski

Glaube an Scheibenwelt: Flachwitz Erstaunlich viele Menschen rund um den Globus glauben, dass es den Globus nicht gibt. Die "Flat Earther" erleben gerade eine Renaissance. Ihre Anhänger sind Teil eines beunruhigenden Trends: Sie sind Leugnisten. Eine Kolumne von Christian Stöcker