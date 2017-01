Im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre um Staatspräsidentin Park Geun Hye streben Sonderermittler in Südkorea einen Haftbefehl gegen den Samsung-Chef an.

Vor einem Treffen der EU-Außenminister am Montag sagte Steinmeier, die Äußerungen des künftigen US-Präsidenten hätten in Brüssel Verwunderung und Aufregung ausgelöst.

Die französische Kitesurferin Isabelle Fabre will an der Westküste Australiens mit ihrem Kite ins Wasser. Der Wind ist eigentlich zu schwach, sie wagt es trotzdem. Das wird ihr nach kurzer Zeit fast zum Verhängnis.

Weißer Hai am Board

In einer brasilianischen Haftanstalt sind bei einer bewaffneten Auseinandersetzung mindestens dreißig Gefangene getötet worden. Es ist das jüngste Massaker in einem neu entfachten Krieg unter kriminellen Banden.

Blutbad in Gefängnis

Vor 20 Jahren Die Oder-Neisse Grenze

Bundesinnenminister Kanther wollte Anfang 1997 zusätzlich 1.500 Beamte zum Schutz der deutschen Grenze gen Osten schicken. Das kam an in einem Land, in dem die Zahl der Arbeitslosen auf 4,5 Millionen steigen sollte. Auch wenn die simple Gleichung, dass jeder zurückgewiesene Armutsflüchtling die Chancen eines Deutschen auf dem Arbeitsmarkt erhöht, noch nie gestimmt hat. Zudem war die Ostgrenze entlang der Oder und der Neisse witterungsbedingt durchlässiger denn je.