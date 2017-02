Spätaussiedler Ankunft in einer fremden Heimat

Sergey Getts hat sich schon immer als Deutscher gefühlt, auch wenn er kaum Deutsch spricht und das Land seiner Vorfahren nur aus Kurzbesuchen kennt. Er will Kasachstan hinter sich lassen und als Spätaussiedler in Deutschland neu beginnen. Videoreportage über die ersten Schritte in der neuen, noch fremden Heimat.