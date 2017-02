Eigentlich sollte vor dem Duell mit dem Klassenfeind aus Leipzig auch in Dortmund Vorfreude auf das Spiel zu merken sein. Doch beim BVB wird seit einiger Zeit nur über Thomas Tuchel diskutiert. Der setzt sich jetzt gegen die Kritik der letzten Wochen zur Wehr.

Die Lehrer der Clarkston High School im Staat Washington hatten eine tolle Idee: Sie sagten ihren Schülern einfach mal, was sie an ihnen schätzen.

Das Bohei um SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist kaum zu fassen. In der Union schwankt man zwischen Nervosität und demonstrativer Gelassenheit. Erfahrene Genossen spüren ein gewisses Unbehagen.

Angela Merkel appelliert beim EU-Gipfel an die EU-Staaten, dass Europa einheitlich agieren müsse.

"Wir haben unser Schicksal selbst in der Hand"

51. Super Bowl in Zahlen

Eskalation in der Ostukraine "Ich habe weder Heizung noch Strom"

Der Krieg in der Ostukraine eskaliert. Wie so oft sind Zivilisten die Leidtragenden. Besuch in Awdijiwka, einer Stadt nahe der Front zwischen ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten.