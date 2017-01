Seit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt überbieten sich die Parteien mit neuen Forderungen in der Sicherheitspolitik. Die wichtigsten Vorschläge im Videoüberblick.

Forderungen in Sicherheitsdebatte

Überprüfung an Silvester Merkel verteidigt Polizeieinsatz in Köln

Nach Ansicht von Bundeskanzlerin Merkel hat die Polizei in Köln an Silvester richtig gehandelt. Auch NRW-Ministerpräsidentin Kraft nahm die Beamten in Schutz.