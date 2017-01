Viele Fragen Dortmunds gefährliche Lage

Die Hinrunde in der Bundesliga verlief für Borussia Dortmund nicht so wie gewünscht. Die direkte Teilnahme an der Champions League ist in Gefahr. Thomas Tuchel muss sich unangenehme Fragen gefallen lassen. Aber der Trainer sieht seine Mannschaft "bereit".