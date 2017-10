Köln trotzt der Krise In der Ruhe liegt die Kraft

12.10.2017 - Nach sieben Spielen steht der 1. FC Köln mit nur einem Punkt am Tabellenende. Dennoch bleiben die Verantwortlichen in Köln gelassen und vertrauen Trainer Stöger und seinem Team. Am Freitag in Stuttgart hofft Peter Stöger auf die Trendwende.

