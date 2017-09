#1TagDeutschland - Leipzig "Umrüstung auf Strom kann sich keiner leisten"

18.09.2017 - An der bft-Tankstelle in der Risaer Straße in Leipzig haben wir Kunden an der Zapfsäule zum Dieselskandal befragt. Dieselhasser haben wir keine gefunden - aber Menschen, die derzeit keine echte Alternative sehen.

