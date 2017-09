#1TagDeutschland - Berlin-Hellersdorf "Das Armutsproblem ist nicht gelöst"

18.09.2017 - Rund jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in einer armen oder von Armut bedrohten Familie auf - im Wahlkampf findet das Thema trotzdem kaum statt. In der Berliner Hilfseinrichtung "Arche" gibt es wenig Hoffnung auf einen Politik-Wechsel.

Mehr zu: Videoblog Bundestagswahl

Zum Artikel

SPIEGEL ONLINE