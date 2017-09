#1TagDeutschland - Hamburg "Ich möchte meine Ausbildung schaffen"

18.09.2017 - Unsere Videoreporter Heike Klovert und Niko Jedicke sprechen in Hamburg mit Afghanen, die aus ihrer Heimat geflohen sind. Was wollen die Männer in den kommenden vier Jahren erreichen?

