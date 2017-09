#1TagDeutschland - Wuppertal "Das ist für mich Wahlkampfpropaganda"

18.09.2017 - Was sagen eigentlich ältere Menschen zur Diskussion um den Pflegeberuf und seine Bezahlung? Besuch bei Herbert Cohnen, 94, in einem Pflegeheim in Wuppertal. Was er zu sagen hat, sehen Sie hier:

