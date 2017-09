#1TagDeutschland - Wuppertal Wir sind nicht nur "Arschabwischer"

18.09.2017 - Angela Merkel und Martin Schulz sprechen über Menschen in Pflegeberufen. Wir sprechen mit Menschen in Pflegeberufen. Janine Gipser glaubt nicht, dass die Politik was an ihrer Situation ändern wird:

Mehr zu: Videoblog Bundestagswahl

SPIEGEL ONLINE